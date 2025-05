Nuovo press trip Apt Basilicata dal 29 al 31 Maggio. Focus sulla Storica Parata dei Turchi di Potenza

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata organizza un press trip, dal 29 al 31 maggio, che vedrà la partecipazione di Christie Peruso, influencer e instagrammer italo-americana specializzata in made in Italy, turismo delle radici e tradizioni italiane, e di Franca Scotti, giornalista del Gruppo Italiano Stampa Turistica (GIST) che collabora con prestigiose testate del settore lifestyle e turismo. L’itinerario di tre giorni permetterà alle giornaliste di vivere in prima persona l’autenticità delle tradizioni popolari lucane partecipando alla storica Parata dei Turchi per le vie del centro storico di Potenza, momento clou dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Gerardo. Il programma prevede, inoltre, la scoperta di alcuni borghi caratteristici del Potentino con visite a Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano, dove le partecipanti potranno sperimentare l’ospitalità diffusa del territorio attraverso esperienze uniche, tra cui una food experience con lo Chef Narrante a Palazzo Giachetti e la visita alla struttura innovativa “Basilicata Glamping”. L’itinerario si completerà con la tappa nella Città dei Sassi, Matera, patrimonio UNESCO e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.