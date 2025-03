Nuovo inizio Opere grafiche di Angelo Palumbo

Mercoledì 26 marzo alle ore 19:00, presso la Galleria Arti Visive di Matera, si terrà

l’inaugurazione della mostra “Nuovo Inizio”, dedicata alle opere grafiche di Angelo Palumbo.

L'evento sarà anche un'opportunità per parlare del volume “Nuovo Inizio. Angelo Palumbo

incontra Cid Corman”, curato e tradotto dalla poetessa Antonella Radogna per le Edizioni

Giannatelli, da cui sono tratte alcune delle opere in esposizione.

La mostra è un percorso nell’immaginario visivo di Palumbo, dove il disegno si intreccia con la

poesia del poeta americano Cid Corman, dando vita a un’esplorazione artistica che affonda le

radici nella memoria, nella creatività e nel legame con Matera. Le opere esposte nascono da un

profondo scavo interiore, segnando un punto di ripartenza dopo un lungo silenzio creativo

seguito alla scomparsa del padre nel 2011.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Beatrice Volpe e vedrà gli interventi di:

Franco Di Pede, artista

Mariadelaide Cuozzo, Università degli Studi della Basilicata

Antonella Radogna, poetessa e curatrice del volume

Angelo Palumbo, artista

Un’occasione unica per scoprire il percorso artistico di Angelo Palumbo, dove arte e poesia si

intrecciano per dare vita a una narrazione visiva densa di emozione e significato.

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 6 aprile dalle ore 18:00 alle 21:00.

Ingresso libero.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.