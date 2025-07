Nuovo incidente stradale sulla Matera-Metaponto (SP3)

Ancora protagonista di incidenti stradali si rivela essere la SP3 -Materra/Metaponto. E’ quanto reso noto dal sito news del TGR Basilicata su cui si legge che “Un’auto – per cause ancora da accertare – si è ribaltata intorno alle 11:40. Sul posto per i primi soccorsi anche i sanitari del 118: due persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Policoro per le cure necessarie e gli opportuni accertamenti. L’incidente – a quanto reso noto – non ha coinvolto altri mezzi.” L’incidente sarebbe avvenuto nel tratto della strada provinciale 3, in territorio di Montescaglioso.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.