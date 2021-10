Si è insediato, nell’aula magna dell’Università degli Studi della Basilicata e alla presenza del Magnifico Rettore Ignazio Mancini, il nuovo Consiglio degli Studenti. Esso ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti. Il Consiglio inoltre si adopera affinché vengano garantiti gli stessi servizi, pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti dell’Ateneo.

In quest’occasione si sono insediati i componenti e si è proceduto all’elezione del presidente e alla nomina di vicepresidente e segretario. Il nuovo presidente è Davide Di Bono (rappresentante nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, la carica di vicepresidente è stata affidata a Raffaele Maio (Senatore accademico) e quella di segretaria a Giulia Diomedi (rappresentante nel Consiglio della Scuola di Ingegneria).

Gli altri componenti del Consiglio sono:

Letizia Colangelo, Fabrizio Manna, Simone Lopatriello e Maria Cristallo come rappresentanti al Senato accademico; Giulio Grassi e Raffaele D’Angelo come rappresentanti in Consiglio d’Amministrazione; Francesco Lorusso come rappresentante in Nucleo di valutazione; Riccardo Di Nuzzo e Marco Rinaldi come rappresentanti al Comitato per lo sport; Luca Smaldore come rappresentante nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell’ARDSU; Michele Marvulli e Francesco Loiudice come rappresentanti Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo; Rosamaria Molinaro e Valerio Mastro come rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia; Irene Summa e Rosaria Cimino come rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze; Giovanni Messina come rappresentante nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane; Nicola Coluzzi come rappresentante nel Consiglio della Scuola di Ingegneria; Domenico Palermo e Vito Morcaldi come rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali. A collaborare col gruppo dei rappresentanti del Consiglio degli Studenti ci saranno anche Emy Caivano e Gaia Lo Sardo, rappresentanti nel Comitato Unico di Garanzia.