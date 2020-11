Il desiderio di comunicare, narrare, emozionare: sono tante le motivazioni alla base del Premio letterario Energheia in Italia e all’estero, giunto alla sua XXVI edizione con numerose novità.

Il Bando del PREMIO letterario ENERGHEIA 2021 prevede due sezioni: “I racconti di Energheia” e “Nuvole di Energheia, storie a fumetti” in formato elettronico per la ventisettesima edizione per racconti brevi, fumetti e soggetti per la realizzazione di un cortometraggio Energheia.

Per racconti brevi, si ricorda che si può partecipare con un lavoro che abbia un massimo di 15 pagine, a tema libero e rivolto a due fasce di età:

giovani dai 15 ai 21 anni, rivolto ai giovani delle Scuole Superiori della Penisola

adulti, oltre i 22 anni

Premio I brevissimi “Domenico Bia” – racconti brevissimi, per un massimo di 4000 battute, spazi inclusi, rivolto a tutti, senza distinzione di età, sul tema:”Bianco“.

Premio Energheia Cinema, un soggetto per un cortometraggio, per un massimo di 4000 battute, spazi inclusi, rivolto a tutti, senza distinzione di età e a tema libero.

Nuvole di Energheia, storie a fumetti, a tema libero, per un massimo di 10 tavole usando qualsiasi tecnica manuale, è rivolto ai giovani dai 15 ai 21 anni e a coloro che hanno oltre i 22 anni.

La scadenza delle diverse sezioni è fissata per il 10 giugno 2021

Nel Premio Energheia scrivere vuole significare soprattutto sprigionare, assecondandola, la propria creatività, volare con la fantasia riscoprendo così il piacere di “raccontare” e “raccontarsi”.

Ecco, dunque, che per Energheia la rivalutazione della scrittura deve accompagnarsi al desiderio di rendere questo momento significativo, considerando la scrittura un’arte ricca di finezza e in grado di regalare inaspettate soddisfazioni a chiunque la pratichi.

Al Premio sul suolo italiano si affianca il Premio Energheia Europa – dedicato agli scrittori in erba dei Paesi Europei (Spagna, Francia, Slovenia, Germania e Austria) e Mediorentali (Palestina, Libano e Israele)– che quest’anno si arricchisce di un nuovo Paese, di forte tradizione letteraria: l‘Austria.

Il sodalizio materano, inoltre, nell’intento di promuovere la lettura e forte del suo nutrito comitato lettori che selezionano i testi finalisti, italiani e stranieri, ha aperto le iscrizioni a quanti, desiderino farne parte – singolarmente o in gruppi di lettura presso associazioni, biblioteche, circoli ricreativi -. A tale riguardo sul sito www.energheia.org è possibile scaricare la scheda di iscrizione,

E’ inoltre possibile scaricare gratuitamente le antologie de I racconti di Energheia – che raccoglie i testi dei vincitori e finalisti italiani e stranieri -, e Nuvole di Energheia, storie a fumetti, della XXV edizione del Premio, sui diversi dispositivi elettronici.

Un Premio, dunque, sostenuto da Ambasciate, Istituzioni culturali e Università estere, in grado di far intrecciare emozioni e opinioni diverse ma convergenti su di un unico tema: la scrittura.