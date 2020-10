“Esattamente a distanza di un mese dall’ultimo episodio di sciacallaggio, questa mattina alla sede del CUP di via Matteotti n.7 bis a Matera non è stato possibile l’accesso da parte degli operatori a causa di un atto di vandalismo: ignoti durante la notte hanno tentato di dare fuoco alla struttura.”

E’ quanto -purtroppo- si apprende da una nota che così prosegue:

“L’ASM ha segnalato l’accaduto alla Polizia e avvisato i Vigili del Fuoco perché anche dall’esterno si avverte un forte odore di benzina. La mancata operatività del CUP costringerà i cittadini a rivolgersi ad altri Centri operativi con gli inevitabili disagi, tra cui l’allungamento delle file.

La sede CUP di via Matteotti rimarrà chiusa fino a quando non verrà individuato l’ autore ( o gli autori ) di tali episodi, le cui cause sono incomprensibili.”

….della serie: la madre degli imbecilli, benchè incolpevole, è sempre incinta….purtroppo.