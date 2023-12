Nuovi Open Day a Matera e Policoro per vaccinazione anti covid19 e anti influenzale

“Nuovi Open Day vaccinali, con aperture straordinarie nelle giornate del 27 e 30 dicembre a Matera e Policoro, sono stati programmati da Regione Basilicata ed Azienda Sanitaria Locale di Matera.” Lo rende noto l’ASM con un comunicato stampa in cui si rileva che: “I dati della Sorveglianza Integrata COVID-19 dell’ISS, nel periodo 11/12/2023-17/12/2023, mostrano un’incidenza di casi diagnosticati e segnalati, in Basilicata, pari a 254 per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente, in tutte le fasce d’età. In risalita anche l’indice di trasmissibilità con una percentuale di reinfezioni, in Italia, pari al 46%. I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l’età, presentando i valori più elevati nella fascia d’età over 90 anni.

Regione Basilicata ed ASM, in un’ottica di prossimità e accessibilità al servizio, con particolare attenzione ai pazienti fragili, consolidano l’erogazione, previa prenotazione, delle vaccinazioni raccomandate, presso i Punti Vaccinali Territoriali – PVT di Matera e Policoro e programmano altri Open Day, in modalità open access ovvero senza prenotazione. I nuovi Open Day arrivano a seguito di un’importante adesione nei pomeriggi del 20 e 22 dicembre scorsi, nonché di una robusta affluenza in data odierna. Gli Open Day avranno luogo mercoledì 27 dicembre, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, e sabato 30 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, nei Punti Vaccinali Territoriali di Matera e Policoro. Le prenotazioni, oltre ad eventuali ulteriori informazioni, potranno essere effettuate e richieste, per il PVT di Matera, al recapito aziendale 0835 253 569 ed a mezzo email ambulatoriovaccinalematera@asmbasilicata.it, e per il PVT di Policoro, al contatto aziendale 0835 986 384.”

“I dati confermano un sostanziale trend in aumento della curva epidemica – dichiara il Commissario ASM, Maurizio Friolo. “L’ASM, al fine di facilitare la tempestiva adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti COVID-19, ha predisposto l’implementazione dell’offerta vaccinale proattiva e di presa in carico del soggetto fragile, consolidando l’erogazione delle vaccinazioni raccomandate, presso i PVT di Matera e Policoro, promuovendo anche altri Open Day. La responsabilità della cultura vaccinale che ogni singolo cittadino manifestata, in particolare modo a Natale, affranca tutti i professionisti, in corsia anche nei giorni di festa, e palesa la bontà dell’offerta vaccinale, promossa da Regione Basilicata ed ASM, a tutela di tutti i nostri più cari affetti”.