Il Comune di Matera ha pubblicato recentemente nuovi set di dati aperti nella sezione Open Data del sito web comunale, nell’ottica di una sempre maggiore digitalizzazione del territorio e di facilitare il diritto all’informazione ed al riutilizzo di dati aperti (open data) sono stati pubblicati di recente dei nuovi dataset dal Servizio Statistica del Comune su http://dati.comune.matera.it.

Nello specifico si tratta di dataset su dati demografici aggiornati al 31.12.2021 e corredati, in molti casi, di mappa interattiva della nostra Città suddivisa per Aree Sub Comunali (quartieri); la mappa è presente anche sulla home page del nostro Comune nella sezione “Le mappe del Comune”.

I nuovi dataset pubblicati sono relativi al: movimento demografico annuale dal 1931 ad oggi della città di Matera; dati sulla popolazione residente di Matera per aree sub comunali (quartieri) ed indici vari al 31/12/2021; Dati sui cognomi di Matera al 31/12/2021; nuovo stradario di Matera ad oggi.

“E’ doveroso precisare – afferma l’assessore all’innovazione tecnologica Angelo Cotugno – che dei suddetti dataset pubblicati da Pasquale Ferraina del Servizio Statistica, ci sono anche le serie storiche di anni precedenti.

Si segnala inoltre anche la presenza di dataset relativi a dati meteo della Città aggiornati quotidianamente in tempo reale ed in modalità dinamica con l’ausilio di un collegamento diretto al portale degli Open Data della Protezione Civile di Basilicata, consultabili anche nella home page del portale istituzionale del nostro Comune.

I dataset pubblicati riguardano i dati meteo giornalieri del Comune di Matera; i bollettini della criticità regionale della Protezione Civile di Basilicata; gli avvisi di criticità regionale della Protezione Civile Basilicata; la Temperatura Giornaliera Protezione Civile Istituto Alberghiero di Matera; la Temperatura Protezione Civile ultimi 30gg Istituto Alberghiero Matera; i dati sulla temperatura giornaliera e sulla temperatura a Matera negli ultimi 30gg grazie al supporto dell’Ufficio della Protezione Civile.

Vanno anche segnalati i seguenti dataset pubblicati e realizzati dall’Ispettore Capo della ns. Polizia Locale Aldo Cospito: Serie storica Verbali Codice della Strada Polizia Locale Matera; Gli incassi mensili per ogni mese dell’anno della Polizia Locale di Matera; Le serie storica tipologia infrazione dei verbali della Polizia Locale di Matera; I verbali per tipologia infrazione Polizia Locale Matera; Il numero di verbali elevati dalla Polizia nell’anno per ogni mese dell’anno.”

“E’ stato fatto un lavoro importante nell’ottica del rilancio del portale Opendata del Comune – afferma Angelo Raffaele Cotugno – che consentirà una migliore accessibilità ai dati del nostro Ente e consentirà di fornire agli utenti un’informazione puntuale e precisa fruibile anche da studenti, studiosi e professionisti, in linea con la volontà dell’Amministrazione comunale.”

“La visione di città che vogliamo è quella di una smart city – conclude il Sindaco Bennardi – con dati fruibili e accessibili, che mettano gradualmente sempre più agevolmente il cittadino di poter accedere alle informazioni anche a distanza senza particolari barriere tecnologiche ma con interfacce sempre più amichevoli.“