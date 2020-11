In serata altri numerosi casi di positivi al covid19 concentrati in singoli comuni sono stati annunciati dai rispettivi primi cittadini.

Lo ha fatto Piero Marrese -sindaco di Montalbano Jonico- che in un video che pubblichiamo a seguire ha reso noto la presenza di 30 casi nella propria comunità(26 in isolamento domiciliare, 2 in ospedale, 1 in RSA e uno purtroppo è deceduto) a seguito della effettuazione di 80 tamponi domenica scorsa. E’ stato richiesto alla regione di effettuare a breve altri tamponi con un drive-in e valutare la possibilità di chiudere per 15 giorni le scuole.

Lo stesso ha fatto Vincenzo Carbone – primo cittadino di Tricarico- che ha comunicato la notizia di 13 nuovi positivi riscontrati nella cittadina che si aggiungono ai 28 preesistenti…. con un video particolarmente sofferto sotto il profilo tecnico.

Altri 5 casi, sempre in serata, sono stati annunciati dal Comune di Stigliano dove il numero totale ha raggiunto 28 positivi al covid19.

E considerato l’elevato numero di contagi, nonché l’alto numero di tamponi richiesti e ancora da processare, il Sindaco ha disposto con apposita ordinanza la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado da domani 4 novembre 2020 e fino al 7 novembre 2020, salvo eventuali successive proroghe.