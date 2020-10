Nuovi positivi emergono dagli screening quotidiani. E dai 933 tamponi analizzati ieri 1 ottobre, ne sono stati individuati altri 16.

Cinque a Melfi (stesso nucleo familiare), tre a Marsicovetere (tra cui la donna di Lagonegro deceduta e operatori della RSA in cui, ci sono stati altri tre decessi stanotte non contenuti nel report), due a Venosa, uno a Montemurro (domiciliato nella Rsa di Brienza), uno a Matera, uno Tramutola (ma nella casa di riposo di Marsicovetere) e tre non residenti (pugliesi e campani) che hanno fatto il tampone in Basilicata.

Otto sono i guariti e, purtroppo, un decesso. Con i lucani attualmente positivi che salgono a 264.

Comunque, secondo Ranieri Guerra, il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che stamattina, 2 ottobre, ha parlato su Agorà della situazione della pandemia in Italia: «L’effetto delle riaperture scolastiche si vedrà tra una settimana». A breve, ha detto: «capiremo se i ragazzi possono diventare veicolo inconsapevole e incolpevole della circolazione del virus nelle famiglie». In ogni caso, secondo Guerra, al momento le cose «non si sono messe male». Ma non esclude che possano farlo «perché abbiamo una crescita settimanale lenta ma continua».

Incrociamo le dita nel mentre cerchiamo di essere più ligi nel rispetto di quelle poche regole che al momento ci possono aiutare ad evitare, forse, tempi peggiori che abbiamo già visto.

Con il report di oggi, “La task force regionale comunica che ieri, 1 ottobre, sono stati processati 933 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 16 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 3 persone residenti a Marsicovetere, 5 persone residenti a Melfi, 2 persone residenti a Venosa, 1 persona residente a Matera, 2 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 persona residente a Tramutola (casa di riposo di Marsicovetere), 1 persona residente a Montemurro (casa di riposo di Brienza), 1 persona residente in Campania e lì in isolamento.

Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 8 persone (4 residenti a Potenza, 1 residente a Policoro, 1 residente a Picerno e 2 di nazionalità estera in isolamento in Basilicata) e il decesso di 1 persona residente a Marsicovetere.

I lucani attualmente positivi sono 264 (258 all’ultimo aggiornamento + 13 positività residenti – 6 guarigioni residenti e 1 decesso) di cui 254 in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 30 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 2 di Villa d’Agri / Marsicovetere, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 415 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello;

1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento una a Matera, una a Rotonda, una a Lavello, una a Scanzano, una a Barile; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 1 persona di nazionalità estera e proveniente da stato estero in isolamento in Basilicata; 24 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e in isolamento in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 7 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive del San Carlo; a Matera 4 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive (tra cui una guarita in attesa di dimissioni) e 2 persone (tra cui 1 guarito ancora ricoverato) nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 74.908 tamponi, di cui 74.059 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 3 ottobre, alle ore 12,00.”

Ecco tabelle riepilogative dei dati lucani: