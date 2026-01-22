Nuove risorse per la riqualificazione e valorizzazione del borgo Timmari

“Grazie a un finanziamento inserito nella legge di bilancio dello Stato, il Comune di Matera disporrà di risorse aggiuntive pari a 100 mila euro da destinare alla riqualificazione e alla rivalorizzazione del borgo Timmari, avviando un percorso che mira a restituire dignità e ruoli a un sito di straordinaria bellezza e significato.” Lo si annuncia con una nota dell’amministrazione cittadina in cui si spiega che “L’Assessora ai Borghi e Periferie Stefania Draicchio ha già svolto diversi sopralluoghi per approfondire, con il sostegno di associazioni e cittadini, priorità, criticità e potenzialità del borgo. Il Comune sta lavorando a una strategia complessiva che, anche attraverso un lavoro di rete con associazioni, realtà religiose e soggetti del territorio, possa tradursi in interventi operativi capaci di valorizzare il ruolo religioso, paesaggistico e culturale del colle. Il progetto di riqualificazione potrà partire dallo stanziamento governativo, ma dovrà prevedere interventi di ampio respiro, tra cui la riqualificazione dell’ex scuola per restituire alla collettività uno spazio pensato per i più giovani, le famiglie e le attività socio-educative. Accanto a questo intervento centrale, il progetto comprende anche la riqualificazione dell’accesso diretto dalla Strada provinciale n. 8, il recupero del vivaio, la valorizzazione dell’area naturalistica e del laghetto di Timmari, oltre alla valorizzazione della Chiesa di San Salvatore, che sarà attrezzata con servizi adeguati. Sono previste, inoltre, la realizzazione di un’area picnic e di un parco giochi per rendere il colle un luogo fruibile e accogliente. Timmari rappresenta, tra l’altro, uno spazio in cui si respira aria buona, natura e silenzio, e dove l’Amministrazione comunale intende immaginare una visione più ampia, che rafforzi il ruolo religioso, paesaggistico e culturale, valorizzandone la sua funzione non solo come luogo di villeggiatura, ma di spiritualità in connessione con il Santuario di Picciano e con altri borghi del territorio.” “Timmari è un luogo simbolo in cui si intrecciano storia e tradizione, natura e paesaggio – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti –. È il borgo dove abbiamo effettuato la prima Giunta itinerante e che da subito questa amministrazione ha attenzionato per restituirgli il decoro e la vitalità che merita. Con questo finanziamento, per cui ringrazio il senatore Rosa, e con il lavoro avviato, vogliamo restituire dignità e futuro a un borgo che fa parte dell’identità più profonda della nostra comunità”. L’Assessora ai Borghi e Periferie Stefania Draicchio, sottolinea che: “I sopralluoghi effettuati ci hanno permesso di toccare con mano il valore e le esigenze di Timmari. La nostra visione è quella di una riqualificazione che sappia mettere insieme spiritualità, paesaggio, memoria storica e nuove funzioni, costruendo un progetto condiviso e duraturo per il bene del territorio. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a favore dei borghi, considerati non solo luoghi da preservare, ma spazi vivi, da rigenerare e riconsegnare alla comunità e alle future generazioni.”

