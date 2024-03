Nuove pensiline bus a Matera

L’annuncio che si sarebbe provveduto a installare nuove pensiline lungo le linee di trasporto urbano, con panca, vetrata, elementi di arredo e altro per potenziare il comfort tecnologico e informativo dei cittadini, era venuto lo scorso anno in occasione di una conferenza stampa sui trasporti urbani. E l’Amministrazione comunale è stata di parola, con l’avvio delle prime installazioni, laddove mancavano,tenendo conto- ricordiamo- delle indicazioni fatte in proposito dagli operatori della Miccolis, la società che gestisce il servizio di trasporto. L’impatto delle panchine è gradevole e colma una lacuna di funzionalità e di arredo, del quale c’era il bisogno. Per i cittadini e i turisti un motivo in più per utilizzare il mezzo pubblico, nonostante i limiti oggettivi di una città che è priva di corsie preferenziali per i bus. Sosta, comunque, piacevole alle nuove pensiline. E, soprattutto, rispettiamole.