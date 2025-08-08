venerdì, 8 Agosto , 2025
Cronaca

Nuove grandi apparecchiature per gli ospedali della Basilicata…ma consegnate in ritardo.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

La Regione Basilicata ha raggiunto un nuovo obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), portando a compimento il target intermedio M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie” della Missione 6 Salute. Grazie alle risorse del Pnrr è stato possibile completare l’installazione e la messa in funzione di nuove apparecchiature di ultima generazione in più presidi ospedalieri del territorio regionale, migliorando in modo significativo la capacità diagnostica e la qualità dell’assistenza.” E’ quanto annunciato con un comunicato in cui si specifica che “All’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza sono entrati in funzione tomografi computerizzati ad alta tecnologia e sistemi radiologici telecomandati, distribuiti tra il presidio centrale di Potenza e le sedi di Villa d’Agri e Pescopagano, capaci di fornire immagini di altissima definizione in tempi ridotti. Il presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Policoro, appartenente all’Azienda sanitaria di Matera, si è dotato di un ortopantomografo 3D per la diagnostica odontoiatrica e maxillo-facciale, fondamentale per la pianificazione precisa di interventi e terapie. Presso l’Irccs Crob di Rionero in Vulture è stato installato un ecotomografo di ultima generazione che consentirà esami più tempestivi e accurati, potenziando la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche. Gli interventi si inseriscono in una strategia regionale più ampia di innovazione e digitalizzazione della sanità, che comprende non solo l’ammodernamento tecnologico, ma anche interventi infrastrutturali, il potenziamento dei servizi territoriali e la formazione del personale, in linea con gli obiettivi fissati dal ministero della Salute e dall’Unione europea. Complessivamente, per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero in Basilicata, il Pnrr destina oltre 29 milioni di euro: più di 16 milioni attraverso l’Investimento per la digitalizzazione dei Dipartimenti di emergenza e accettazione (Dea) di I e II livello e oltre 13 milioni nell’ambito del sub-investimento dedicato al potenziamento e alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie. “Con queste installazioni – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – raggiungiamo un traguardo importante previsto dal Pnrr, frutto di una programmazione puntuale e di un impegno costante. La tecnologia sanitaria non è un optional, ma una condizione imprescindibile per offrire cure moderne, sicure ed efficaci. Grazie a questi investimenti, rafforziamo la rete ospedaliera lucana, riduciamo i tempi di attesa e alziamo la qualità complessiva dell’assistenza. Il Pnrr ci sta permettendo di colmare rapidamente gap tecnologici e di garantire ai cittadini un servizio allineato agli standard più avanzati. Queste tecnologie favoriranno diagnosi più precoci, trattamenti personalizzati e un migliore coordinamento tra ospedali e territorio”.

Tutto bene? Sembrerebbe di no, in base a quanto dichiara il consigliere regionale del PD, Piero Lacorazza, secondo cui “Latronico consegna in ritardo la merce“, così come spiega nella nota che segue: “L’assessore Latronico è come quel negoziante che dice al mondo di essere bravo perché ha consegnato tutta la merce.
Ovviamente i potenziali clienti a cui si rivolge non possono seguire tutto e quindi si scommette sul fatto che la pubblicità sia comunque efficace.
È importante maneggiare bene la notizia nell’interesse della comunità.
Ogni giorno si potrebbe replicare e correggere l’assessore regionale Cosimo Latronico.
Oggi, per esempio, parla di nuove apparecchiature finanziate dal PNRR. Anche nel delle apparecchiature tutto avviene in ritardo come è scritto nei documenti ufficiali.
Si consegna la merce molto tempo dopo che i termini sono scaduti.
Realizzare e mettere in esercizio Case e Ospedali di Comunità, così come installare apparecchiature, in notevole ritardo, significa bruciare, nel tempo perduto, diritti delle persone, opportunità e risorse.
Ad ogni comunicato dell’assessore Latronico si dovrebbero incrociare gli stessi documenti approvati dalla Giunta regionale per capire se siamo di fronte ad un straordinario governo della sanità lucana o alla propaganda politica.
Ripeto la merce si consegna ma il ritardo accumulato misura il ridimensionamento, se non il fallimento, di una capacità di governo.”
 

