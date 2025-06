NUOVE CICLABILI A GINOSA E MARINA DI GINOSA: FINANZIAMENTI PER OLTRE 1,5 MLN €

Ginosa e Marina di Ginosa sempre più a misura di bici con la realizzazione di nuove piste ciclabili.

Per quanto riguarda Ginosa, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia (PR PUGLIA 2021-2027 – Priorità III “Mobilità urbana sostenibile” – Azione 3.1 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” Sub – Azione 3.1.2 “Promuovere le infrastrutture ed i servizi di mobilità dolce ciclopedonale a scala urbana e suburbana”) per un importo pari a 750.000 € il progetto “Ginosa Ciclabile”, che prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile lungo circa 1,7 km, pensato per connettere in sicurezza il centro cittadino e il quartiere Poggio.

Ginosa è l’unico Comune della provincia ionica, oltre a Taranto, ad aver ottenuto questo finanziamento.

La nuova pista ciclabile, infatti, collegherà Piazza Marconi a Viale Martiri d’Ungheria, fino al suo termine. Qui, si unirà con la pista ciclabile della circonvallazione sud, che sarà oggetto di riqualificazione, mentre la strada vedrà la manutenzione del manto stradale, nuova segnaletica orizzontale e verticale, interventi sui fossi di guardia e collettori delle acque. Non solo. La circonvallazione vedrà la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione.

Un’arteria importante, che permetterà di deviare il traffico ordinario e pesante dal centro urbano, in particolare da Via Roma, migliorando vivibilità, sicurezza e fluidità della circolazione.

Il progetto della ciclabile di Ginosa non solo risponde a un’esigenza di sicurezza per i ciclisti, sempre più numerosi, ma introduce anche un elemento di innovazione: in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sarà sviluppato un sistema di monitoraggio del traffico tramite sensori intelligenti, che permetterà di raccogliere dati in tempo reale sulla mobilità cittadina.

Sarà molto più di una pista ciclabile: una vera dorsale alberata, un’infrastruttura verde che cambierà profondamente l’immagine e la vivibilità del nostro centro urbano. Un percorso ombreggiato, sicuro e piacevole da percorrere.

A Marina di Ginosa, invece, sono già in fase di realizzazione nuove piste ciclabili: + 240 metri in Viale Italia + 200 metri in Viale Pitagora, per un totale di quasi 500 metri di nuove piste, che andranno a collegarsi e a completare così il percorso con Viale Trieste e Viale Ionio.

La realizzazione di nuove piste ciclabili rientra in una revisione della viabilità attraverso l’istituzione di sensi unici, che avverrà già nei prossimi giorni.

Non solo. Grazie al finanziamento di 800.000 euro già ottenuto si potrà intervenire su potenziamento, riqualificazione e allargamento con doppio senso di marcia di molti altri tratti di piste ciclabili.

Queste modifiche mirano a snellire il traffico veicolare, specialmente nel periodo estivo, quando Marina di Ginosa raggiunge oltre 100.000 presenze, e a incentivare gli spostamenti in bici e a piedi.

