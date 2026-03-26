Nuova seduta del Consiglio comunale, sempre alla ricerca di un Presidente, debiti fuori bilancio, mozioni ed OdG

Con una nota del Palazzo di Città “si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 09:30 di lunedì 30 marzo 2026 (2^ convocazione alle ore 09:30 di giovedì 02 aprile 2026), presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Interrogazione a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Consigliere Saverio Tarasco, avente ad oggetto: “Stato attuale e prospettive del Terminal Bus della Città di Matera” (Prot. n. 0015283/2026 del 16/02/2026); 3. Mozione a firma dei consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo per il rafforzamento delle agevolazioni tari nel Comune di Matera” (Prot. n. 0009277/2026 del 30.01.2026); 4. Mozione a firma dei consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino avente ad oggetto: “Istituzione di un Fondo comunale straordinario per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio economico” (Prot. n. 0009278/2026 del 30.01.2026); 5. Mozione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Domenico Schiavo avente ad oggetto: “Istituzione di un’area definita “ZTL bus turistici”. (Prot. n. 0018359/2026 del 24.02.2026); 6. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario Augusto Toto avente ad oggetto: “Dichiarazione di contrarietà del Comune di Matera all’introduzione dei “mini vitalizi” regionali (L.R. 57/2025 e successive modifiche del 16 febbraio 2026) e richiesta di contributi a sostegno dei fitti per le famiglie meno abbienti” (Prot. n. 0019140/2026 del 26/02/2026). 7. Comunicazione della delibera di Giunta n. 79 del 23/03/2026 avente ad oggetto: Prelievo dal fondo di riserva per € 11.600,00; 8. Ordine del Giorno per l’istituzione di una “Fiera delle Start-up e dell’Innovazione per il Recupero, Riuso e Riciclo dei Materiali” nella città di Matera a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Roberto Cifarelli, depositato durante la seduta consiliare del 13.02.2026; 9. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Domenico Bennardi, avente ad oggetto: “Impegno per la candidatura della città di Matera a Capitale Italiana del Volontariato 2027” (prot. n. 0016135/2026 del 17/02/2026); 10. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Angelo Rubino, avente ad oggetto: “Convocazione di un tavolo di confronto per la definizione di una soluzione stabile e condivisa per i venditori nei Sassi di Matera, con valutazione di una planimetria per l’organizzazione degli stalli, l’installazione di una copertura in legno e la definizione di Linee Guida per l’allestimento degli spazi” (Prot. n. 0016682/2026 del 19/02/2026); 11. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Consigliere Domenico Bennardi, avente ad oggetto: “La prevenzione al suicidio come necessità sociale e sfida politica: istituzione di una rete cittadina di prevenzione e supporto psicologico” (Prot. n. 0024152/2026 del 16/03/2026); 12. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Consigliere Domenico Tarasco, avente ad oggetto: “Tutela della chirurgia senologica e del ruolo dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera nella rete sanitaria regionale” (Prot. n. 0024754/2026 del 17/03/2026); 13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 292/2025 del Giudice di Pace di Matera; 4. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) e regolarizzazione dei sospesi di cassa (Punto 6.3 All. 4/2 D.Lgs. 118/2011) – Pignoramento ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate – Riscossione. Discarico del Tesoriere. Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

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