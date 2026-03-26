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Cronaca

Nuova seduta del Consiglio comunale, sempre alla ricerca di un Presidente, debiti fuori bilancio, mozioni ed OdG

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Con una nota del Palazzo di Città “si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 09:30 di lunedì 30 marzo 2026 (2^ convocazione alle ore 09:30 di giovedì 02 aprile 2026), presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Interrogazione a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Consigliere Saverio Tarasco, avente ad oggetto: “Stato attuale e prospettive del Terminal Bus della Città di Matera” (Prot. n. 0015283/2026 del 16/02/2026); 3. Mozione a firma dei consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo per il rafforzamento delle agevolazioni tari nel Comune di Matera” (Prot. n. 0009277/2026 del 30.01.2026); 4. Mozione a firma dei consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino avente ad oggetto: “Istituzione di un Fondo comunale straordinario per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio economico” (Prot. n. 0009278/2026 del 30.01.2026); 5. Mozione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Domenico Schiavo avente ad oggetto: “Istituzione di un’area definita “ZTL bus turistici”. (Prot. n. 0018359/2026 del 24.02.2026); 6. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario Augusto Toto avente ad oggetto: “Dichiarazione di contrarietà del Comune di Matera all’introduzione dei “mini vitalizi” regionali (L.R. 57/2025 e successive modifiche del 16 febbraio 2026) e richiesta di contributi a sostegno dei fitti per le famiglie meno abbienti” (Prot. n. 0019140/2026 del 26/02/2026). 7. Comunicazione della delibera di Giunta n. 79 del 23/03/2026 avente ad oggetto: Prelievo dal fondo di riserva per € 11.600,00; 8. Ordine del Giorno per l’istituzione di una “Fiera delle Start-up e dell’Innovazione per il Recupero, Riuso e Riciclo dei Materiali” nella città di Matera a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Roberto Cifarelli, depositato durante la seduta consiliare del 13.02.2026;   9. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Domenico Bennardi, avente ad oggetto: “Impegno per la candidatura della città di Matera a Capitale Italiana del Volontariato 2027” (prot. n. 0016135/2026 del 17/02/2026); 10. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Angelo Rubino, avente ad oggetto: “Convocazione di un tavolo di confronto per la definizione di una soluzione stabile e condivisa per i venditori nei Sassi di Matera, con valutazione di una planimetria per l’organizzazione degli stalli, l’installazione di una copertura in legno e la definizione di Linee Guida per l’allestimento degli spazi” (Prot. n. 0016682/2026 del 19/02/2026); 11. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Consigliere Domenico Bennardi, avente ad oggetto: “La prevenzione al suicidio come necessità sociale e sfida politica: istituzione di una rete cittadina di prevenzione e supporto psicologico” (Prot. n. 0024152/2026 del 16/03/2026); 12. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Consigliere Domenico Tarasco, avente ad oggetto: “Tutela della chirurgia senologica e del ruolo dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera nella rete sanitaria regionale” (Prot. n. 0024754/2026 del 17/03/2026); 13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 292/2025 del Giudice di Pace di Matera; 4. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) e regolarizzazione dei sospesi di cassa (Punto 6.3 All. 4/2 D.Lgs. 118/2011) – Pignoramento ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 Agenzia delle Entrate – Riscossione. Discarico del Tesoriere. Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/. 

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Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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