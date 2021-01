Da oggi (lunedì 25 gennaio) la Cia – Agricoltori Italiani Area Due Mari di Castellaneta (TA) cambia sede.

Quella di Castellaneta è una delle sedi storiche della CIA fra le più importanti, per numero di associati e di attività svolte; gli uffici sono stati, infatti, trasferiti presso un palazzo storico del 1911 da poco ristrutturato, ubicato in via Roma nr. 46/48 nel centro cittadino di Castellaneta.

Presso la nuova sede gli operatori della CIA continueranno ad offrire in un ambiente più ampio, confortevole e tecnologicamente avanzato, i servizi alle imprese agricole e ai cittadini, come il servizio CAA Centro di Assistenza Agricola (fascicolo aziendale, pac, uma, domande PSR), il servizio Consulenza del lavoro (assunzioni, licenziamenti buste paga, contratti di fitto terreni e fabbricati), il CAF (730, isee, imu, tasi), il servizio di Consulenza alle Imprese (contabilità iva, fatturazione elettronica, bilanci, unico, consulenza avvio attività d’impresa), il Patronato (pensioni, disoccupazioni, bonus, malattie professionali). Inoltre, presso gli uffici sarà possibile richiedere pratiche di successione, firme digitali, polizze di assicurazione e tanti altri servizi.

Gli uffici sono aperti all’utenza il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

A seguito dell’emergenza Covid19 l’accesso agli uffici sarà regolamentato previo appuntamento allo 0998442079.