Nuova Risonanza Magnetica a Policoro: apparecchiatura all’avanguardia

È stata inaugurata oggi all’Ospedale “Papa Giovanni Paolo II” di Policoro la nuova Risonanza Magnetica Nucleare Ingenia Ambition X, un’apparecchiatura di ultima generazione che rappresenta un importante investimento per la sanità lucana e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La nuova risonanza consente di ottenere immagini diagnostiche di altissima qualità in tempi più rapidi, garantendo maggiore precisione nella diagnosi e un’esperienza più confortevole per il paziente. Il sistema, grazie a tecnologie di ultima generazione, riduce sensibilmente il rumore, il senso di chiusura e i tempi di attesa, rendendo l’esame più tollerabile anche per chi soffre di claustrofobia o disturbi motori.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda la sostenibilità ambientale: il nuovo macchinario utilizza una tecnologia che funziona con una quantità minima di elio, risorsa naturale sempre più scarsa, eliminando la necessità di continui rifornimenti e riducendo così l’impatto ambientale e i costi di gestione.

L’attivazione della nuova Risonanza Magnetica rappresenta anche un vantaggio concreto per il territorio: grazie a questo potenziamento tecnologico, molti cittadini del Metapontino potranno effettuare esami diagnostici complessi direttamente a Policoro, senza dover più spostarsi verso altri presidi ospedalieri della regione o fuori regione. Ciò significa più comodità per i pazienti, minori tempi di attesa e una migliore organizzazione complessiva dei servizi sanitari.

“Con questa nuova apparecchiatura – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – l’Ospedale di Policoro si dota di uno strumento all’avanguardia, capace di offrire esami più precisi e in tempi più rapidi. È un investimento che migliora concretamente la qualità delle prestazioni sanitarie e testimonia l’impegno della Regione Basilicata per una sanità moderna, sostenibile e centrata sulla persona”.

L’intervento è stato realizzato con fondi del Pnrr – Missione 6, Componente 2, Intervento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)”, per un importo complessivo di 1.214.183,76 euro.

L’attivazione della nuova Risonanza Magnetica rientra nel più ampio programma regionale di potenziamento tecnologico e ammodernamento delle strutture sanitarie, volto a garantire ai cittadini lucani servizi diagnostici sempre più efficienti, sicuri e accessibili.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.