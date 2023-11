Nuova Illuminazione “scarsa” a Matera. Proteste sul web e in strada

…Durano da un po’. Ma qualcosa non va e, piaccia o no,si nota facendo il confronto con la ‘’intensità’’ della luce dei vecchi organi illuminanti con i nuovi. E Antonio Serravezza,a nome di altri concittadini, elenca una casistica di situazioni fatte di zone d’ombra, pali bassi o troppo alti o collocati a ridosso di balconi e via elencando. Nessuna generalizzazione, ci mancherebbe, ma le contraddizioni e le perplessità si notano. E occorre porvi rimedio. L’azienda che sta portando avanti il progetto prosegue con il programma, ma l’Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire per le eventuali correzioni o integrazioni. Attendiamo che rientri dal Canada l’assessore alla innovazione, transizione digitale e comunità energetiche e lavori pubblici, Angelo Cotugno, per saperne di più. E questo prima della installazione delle luminarie natalizie…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

A Matera è in corso un progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Questo progetto prevede la fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, la riqualifica e l’adeguamento normativo di tutti i punti luce, l’upgrade dei punti luce in tecnologia LED, la condivisione del risparmio energetico, il telecontrollo degli impianti. E’ un’ottimo progetto per la nostra città anche se già esistono delle criticità a cui i cittadini non hanno alcuna risposta dai tecnici del Comune. In molti si lamentano, laddove sono già state cambiate le lampade, che l’illuminazione risulta molto scarsa. Altri si lamentano che i nuovi pali che sostituiscono quelli vecchi sono troppo invadenti in altezza e, in alcuni casi, troppo vicini alle abitazioni che possono dare fastidio alla vista. Forse era il caso di utilizzare dei pali più bassi e inseriti, specialmente in Via Lucana, strada di alto flusso automobilistico, ed essere collocati su entrambi i lati in una disposizione sfalsata. Probabilmente, nelle zone dove l’illuminazione resta scarsa, non è stata considerata l’altezza della posizione dell’apparecchio sopra la carreggiata. Più alto è questo valore, più ampio è il punto luminoso, ma più bassa è l’intensità della luce. A questo punto i tecnici del Comune dovrebbero esprimersi in merito dando una risposta chiarificatrice ai cittadini perché non si leggano ogni giorno sul web lamentele.