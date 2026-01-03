Nuova giunta comunale a Pisticci per un centro sinistra ricomposto.

Il 29 dicembre scorso è stato reso noto un accordo raggiunto tra le forze che hanno sostenuto in campagna elettorale e poi alla guida dell’amministrazione il Sindaco Albano e altre che si erano collocate all’opposizione di questo progetto. La motivazione quella di “Offrire a Pisticci una stagione politica nuova in cui alle ataviche divisioni e ai personalismi si contrapponga un’unità fondata su valori condivisi, con al centro le esigenze della collettività…unendo le forze del campo progressista in un laboratorio politico che possa costituire in Basilicata un vero e proprio modello.” Protagonisti di questa nuova pagina della politica pisticcese il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico, la Lista civica “Insieme” e la Lista civica “Lista dei cittadini”. Una nuova pagina sostanziata immediatamente con l’intento di farle evidentemente mettere radici in questa lunga coda di consiliatura di oltre un anno, per poi presentarsi, con i risultati che si conta di raggiungere, al giudizio degli elettori nel 2027. Una sfida che ha già raccolto molte critiche e che non si presenta sicuramente come una passeggiata. Ma saranno i fatti…e gli elettori a dare il giudizio finale. Nel frattempo, dopo averla azzerata, il Sindaco Domenico Albano ha formalizzato oggi la nomina della nuova Giunta Comunale che tiene conto del nuovo assetto della maggioranza consiliare e della precitata ricomposizione del centrosinistra. Questi i nomi e le relative deleghe:

🔹 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗠𝗶𝗼𝗹𝗹𝗮 – 𝗩𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼

Attività produttive, ZES, Industria e commercio, Sport e strutture sportive, Mobilità sostenibile e trasporti, Digitalizzazione

🔹 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼

Lavori pubblici, Arredo urbano, Edilizia pubblica, Infrastrutture e viabilità

🔹 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗗𝗲 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗶

Bilancio e politiche fiscali, Patrimonio e demanio, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica, Edilizia privata, Politiche culturali e della creatività, Relazioni con i pisticcesi altrove (Italia ed estero), Partecipazione

🔹 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗻𝗶

Politiche sociali, Famiglie e giovani, Associazionismo e volontariato, Scuola e formazione, Politiche per la parità, Differenze di genere, Integrazione e contrasto alle discriminazioni

🔹 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗰𝗰𝗼

Transizione ecologica e tutela ambientale, Igiene urbana, Turismo e promozione territoriale, Agricoltura. “Una squadra -si legge nel comunicato ufficiale postato sulla pagina social del Comune di Pisticci- chiamata a garantire continuità amministrativa, responsabilità e impegno, nell’interesse esclusivo della comunità.” Senza mancare di riconoscere “il lavoro svolto da chi, fino a pochi giorni fa, ha fatto parte della Giunta comunale”: 𝗗𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗼𝗶𝗮𝗻𝗼 e 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗟𝗮𝗰𝗮𝗿𝗽𝗶𝗮, a cui -si legge- “va il ringraziamento del Sindaco, dei Consiglieri di maggioranza e dell’intera Giunta per l’impegno profuso e i risultati raggiunti. Un contributo che ha lasciato un segno concreto, umano e amministrativo, che si auspica possa continuare a essere messo al servizio della comunità.” Sebbene sacrificati sull’altare di questo “nuovo assetto amministrativo fondato –si legge– su impegno quotidiano e capacità di ascolto, per affrontare con serietà le sfide che attendono Pisticci.” L’accordo programmatico è stato raggiunto su “dieci punti strategici che guideranno l’azione di governo fino al termine della consiliatura. Tra le priorità individuate figurano il completamento delle opere pubbliche in corso e l’avvio di nuovi interventi strategici, una rinnovata attenzione all’ordinaria amministrazione e al decoro urbano, il completamento dei percorsi di pianificazione territoriale, il rafforzamento delle politiche di welfare e di inclusione sociale, il sostegno agli investimenti produttivi e all’occupazione, la valorizzazione della cultura e del turismo, la transizione energetica e la tutela ambientale, il potenziamento dei servizi di Polizia Municipale, il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.”

A seguire il comunicato stampa ufficiale: “Nuova giunta comunale di Pisticci: ricomposizione del centrosinistra e nuova fase di governo.”

Pisticci, 3 gennaio 2026 – Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, ha formalizzato nella giornata odierna, 3 gennaio 2026, la nomina della nuova Giunta comunale, al termine di un percorso politico e programmatico che ha portato alla ricomposizione del perimetro della maggioranza consiliare e al rafforzamento dell’area progressista cittadina. La nuova maggioranza nasce da un patto politico fondato su un orizzonte comune, valoriale e programmatico, orientato a ricostruire l’unità delle forze politiche del centrosinistra pisticcese. Un percorso che rafforza la coesione politica e amministrativa e che rappresenta l’avvio di una nuova stagione di governo, improntata alla stabilità e alla responsabilità amministrativa. Questo cammino trae origine dal documento politico promosso nei mesi scorsi dalla consigliera regionale Viviana Verri, che ha posto al centro del dibattito pubblico la necessità di una ricomposizione del campo progressista locale attorno a contenuti condivisi, valori comuni e a una visione di medio-lungo periodo. Da quel contributo si è sviluppato un confronto politico strutturato che ha condotto all’attuale assetto della maggioranza, anche in una prospettiva di continuità e consolidamento in vista delle scadenze del 2027. «La ricostruzione dell’unità del centrosinistra pisticcese – ha dichiarato il Sindaco Domenico Albano – è il risultato di un confronto politico serio e responsabile, basato su valori comuni e su obiettivi programmatici condivisi. Si apre una fase nuova per la città, fondata sulla coesione, sulla chiarezza delle scelte e sulla piena assunzione delle responsabilità di governo nell’interesse della comunità». L’orizzonte politico comune trova concretezza negli obiettivi programmatici. Le Linee Programmatiche di Mandato presentate all’inizio della consiliatura restano il riferimento dell’azione amministrativa e sono state oggetto di un confronto approfondito tra le forze che compongono la nuova maggioranza, finalizzato a definire priorità condivise ed eventuali integrazioni. Da questo percorso sono emersi dieci punti strategici che guideranno l’azione di governo fino al termine della consiliatura. Tra le priorità individuate figurano il completamento delle opere pubbliche in corso e l’avvio di nuovi interventi strategici, una rinnovata attenzione all’ordinaria amministrazione e al decoro urbano, il completamento dei percorsi di pianificazione territoriale, il rafforzamento delle politiche di welfare e di inclusione sociale, il sostegno agli investimenti produttivi e all’occupazione, la valorizzazione della cultura e del turismo, la transizione energetica e la tutela ambientale, il potenziamento dei servizi di Polizia Municipale, il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente. «La nomina della nuova Giunta – ha aggiunto il Sindaco – è la naturale conseguenza di questo percorso politico e programmatico. Un esecutivo rappresentativo di questa fase, chiamato a tradurre in azioni concrete le priorità condivise e a garantire continuità e solidità all’azione amministrativa fino alla fine della consiliatura». Il Sindaco, infine, esprime un sentito ringraziamento agli assessori uscenti Dolores Troiano e Antonio Lacarpia per il lavoro svolto, l’impegno profuso e il contributo offerto all’azione amministrativa. Un apporto che ha inciso in modo significativo sul piano umano e su quello dei risultati amministrativi e che continua a rappresentare una risorsa per la comunità.

SCHEDA – GIUNTA COMUNALE DI PISTICCI

Sindaco

Domenico Albano

Vicesindaco

Giuseppe Miolla

Deleghe: Attività produttive; ZES; Industria e commercio; Sport e strutture sportive; Mobilità sostenibile e trasporti; Digitalizzazione.

Assessori

Rocco Salvatore Negro

Deleghe: Lavori pubblici; Arredo urbano; Edilizia pubblica; Infrastrutture e viabilità.

Antonio Maria De Sensi

Deleghe: Bilancio e politiche fiscali; Patrimonio e demanio; Pianificazione territoriale; Rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica; Edilizia privata; Politiche culturali e della creatività; Relazioni con i pisticcesi altrove (Italia ed estero); Partecipazione.

Marilisa Marranzini

Deleghe: Politiche sociali; Famiglie e giovani; Associazionismo e volontariato; Scuola e formazione; Politiche per la parità; Differenze di genere; Integrazione e contrasto alle discriminazioni.

Francesca Colacicco

Deleghe: Transizione ecologica e tutela ambientale; Igiene urbana; Turismo e promozione territoriale; Agricoltura.”