Nuova corsa domenicale per l’Ospedale Madonna delle Grazie: una soluzione dopo 12 anni di attesa

“Da domenica prossima 25 gennaio la Linea 3 raggiungerà l’Ospedale Madonna delle Grazie, dando risposta a una richiesta dei cittadini rimasta inevasa per oltre 12 anni.” L’amministrazione comunale di Matera, insieme all’azienda di trasporti Miccolis, -si legge in una nota- ha deciso di istituire corse aggiuntive ogni ora per garantire collegamenti fondamentali nelle giornate festive. La decisione è maturata al termine di un incontro tra l’Assessore comunale alla Mobilità Daniele Fragasso e i rappresentanti della ditta Miccolis, nel corso del quale l’Amministrazione si è fatta carico delle numerose segnalazioni pervenute in merito alla necessità di corse aggiuntive nelle giornate festive, in particolare la domenica. Consapevoli dell’importanza del servizio, si è così provveduto a prolungare la Linea 3, attualmente in transito tra via A.M. di Francia e via Montescaglioso, introducendo una deviazione con fermata presso l’Ospedale Madonna delle Grazie. La nuova fermata sarà attiva già da domenica prossima, con corse ogni ora nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 21.00. La variazione del servizio sarà adeguatamente comunicata dall’azienda Miccolis e dal Comune nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali, come sempre e solitamente per ogni modifica o spostamento delle fermate, garantendo che i cittadini siano tempestivamente informati. L’Amministrazione comunale, inoltre, a fronte delle legittime richieste dei cittadini emerse negli ultimi tempi, ha già avviato un confronto con le istituzioni regionali competenti per valutare nuove risorse da investire nel potenziamento del trasporto pubblico locale.” “Purtroppo le necessità dei cittadini non vanno in vacanza la domenica. Anzi – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti -, proprio nel giorno della settimana in cui si ha più tempo per andare a trovare i propri cari, era davvero incongruente che il servizio di trasporto pubblico venisse sospeso. Per questo abbiamo voluto dare una risposta concreta, attesa da ben dodici anni”. “Abbiamo ascoltato i cittadini e lavorato in sinergia con l’azienda Miccolis e le altre autorità coinvolte. Questo risultato è il frutto di un impegno serio e costante. Continueremo a lavorare – conclude l’assessore Fragasso – per migliorare il trasporto pubblico e renderlo sempre più efficiente e vicino alle esigenze della popolazione”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.