Nuova corsa bus estiva da Matera a Metaponto. Accolta richiesta Tataranno

Pendolari del mare, ma anche lavoratori stagionali, con una opportunità in più per raggiungere da Matera il lido di Metaponto che possono contare su una corsa bus con partenza alle 8.15, rientro alle 13.15 nei giornali feriali e alle 18.00 in quelli festivi. A darne notizia è il consigliere regionale di Bernalda Domenico Tataranno ( Lega) che aveva sollecitato la Regione Basilicata a istituire la nuova corsa, con un servizio pubblico efficiente lungo un’arteria – la strada provinciale n.3- particolarmente trafficata durante la stagione balneare.



Il COMUNICATO STAMPA

Trasporti, accolta la richiesta di Tataranno: nuova corsa estiva Matera-Metaponto Lido.

La linea si arricchisce di un collegamento aggiuntivo per la stagione balneare. Partenza da Matera alle 8.15, rientro alle 13.15 nei giorni feriali e alle 18 nei festivi. Invariate le corse già in esercizio. L’Ufficio Trasporti del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata e il Cotrab hanno accolto la richiesta presentata dal consigliere regionale della Lega, Domenico Raffaele Tataranno, per l’istituzione di una nuova corsa di trasporto pubblico locale sulla linea Matera-Metaponto Lido e viceversa.

Il collegamento è previsto per la stagione balneare secondo il seguente prospetto orario:

Dal lunedì al sabato — partenza da Matera ore 8.15, rientro da Metaponto Lido ore 13.15.

Domenica e festivi — partenza da Matera ore 8.15, rientro da Metaponto Lido ore 18.00.

La nuova corsa si aggiunge a quelle già in esercizio, che restano invariate. “La richiesta nasceva da segnalazioni di cittadini di Matera e dei Comuni limitrofi”, dichiara Tataranno. “Nei mesi estivi le fasce orarie di maggiore spostamento verso la costa risultavano scoperte, e chi non dispone di un mezzo proprio restava di fatto escluso. Studenti, anziani e lavoratori stagionali impiegati sul litorale hanno bisogno di orari compatibili con la giornata reale: la mattina presto per andare, il primo pomeriggio o la sera per tornare.”

“Ringrazio l’Ufficio Trasporti del Dipartimento e il Cotrab per l’attenzione e per la tempestività della risposta – prosegue il consigliere –. La valutazione è stata condotta in tempo utile rispetto alla stagione in corso, ed è un elemento che va riconosciuto.”Tataranno richiama anche la ricaduta sulla viabilità. “Nei fine settimana di luglio e agosto la SP 3, la direttrice Matera-Montescaglioso-Metaponto, sostiene volumi di traffico molto superiori a quelli ordinari, con effetti sui tempi di percorrenza e sulle condizioni di sicurezza. Un collegamento pubblico affidabile nelle ore di punta contribuisce ad alleggerirla, senza richiedere opere né interventi infrastrutturali.”

“Il servizio pubblico su gomma resta lo strumento principale di accesso alla costa per una parte consistente della popolazione dell’entroterra – conclude Tataranno –. Continuerò a farmi carico delle esigenze di mobilità che i cittadini segnalano, in particolare quelle che riguardano il collegamento tra le aree interne e il litorale.”