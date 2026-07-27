HomeCronacaNuova beffa per gli automobilisti: Sconto di 17 centesimi, per 10 giorni...
Cronaca

Nuova beffa per gli automobilisti: Sconto di 17 centesimi, per 10 giorni e solo per il diesel

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ed ecco la nuova presa per i fondelli per gli automobilisti italiani da parte del governo che doveva abolire le accise. Da mezzanotte, per soli dieci giorni (sino al 6 agosto), e solo per il diesel è stato deciso uno “sconto” di 17 centesimi. E gli automobilisti che hanno le auto a benzina? Si arrangino o “mangino briosces” a gli autogrill, come avrebbe improbabilmente detto Maria Antonietta. Mentre la Presidente del Consiglio che in campagna elettorale faceva i video dai distributori con faccia arrabbiata per annunciare agli italiani che se l’avessero votata avrebbe cancellato quel furto delle accise, si limita ora a chiosare sui social: “Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”. Insomma, Giorgia Meloni, dopo quattro anni da quelle promesse è costretta ad ammettere il proprio fallimento e che allora ha raccontato balle agli italiani. PER NON DIMENTICARE (solo che ora invece di 50 ce ne vogliono 100 di euro al distributore):

Articolo precedente
Signor Prefetto ristabilisca le regole nel consiglio comunale di Matera
Articolo successivo
Matera 1933 al via…e il sogno continua!
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti