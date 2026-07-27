Nuova beffa per gli automobilisti: Sconto di 17 centesimi, per 10 giorni e solo per il diesel

Ed ecco la nuova presa per i fondelli per gli automobilisti italiani da parte del governo che doveva abolire le accise. Da mezzanotte, per soli dieci giorni (sino al 6 agosto), e solo per il diesel è stato deciso uno “sconto” di 17 centesimi. E gli automobilisti che hanno le auto a benzina? Si arrangino o “mangino briosces” a gli autogrill, come avrebbe improbabilmente detto Maria Antonietta. Mentre la Presidente del Consiglio che in campagna elettorale faceva i video dai distributori con faccia arrabbiata per annunciare agli italiani che se l’avessero votata avrebbe cancellato quel furto delle accise, si limita ora a chiosare sui social: “Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”. Insomma, Giorgia Meloni, dopo quattro anni da quelle promesse è costretta ad ammettere il proprio fallimento e che allora ha raccontato balle agli italiani. PER NON DIMENTICARE (solo che ora invece di 50 ce ne vogliono 100 di euro al distributore):

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