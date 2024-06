Nuova area giochi in piazza degli Olmi a Matera

La Giunta comunale di Matera, rende noto che “accogliendo la proposta dell’Unione italiana sport per tutti (Uisp territoriale di Matera), ha accettato la donazione e l’installazione di un’area giochi per bambini con playground, composto da sette postazioni di Percorso equilibrio in piazza degli Olmi, nell’ambito delle previsioni dei progetti “Sport Civico” e “Placemaking e Sport”. Vista l’utilità pubblica della donazione, l’esecutivo ha accolto favorevolmente l’iniziativa, da realizzarsi su suolo pubblico. L’area giochi, inoltre, entrerà a pieno titolo nel patrimonio comunale.” «Dopo lo spiacevole episodio dei giorni scorsi -commenta il sindaco Domenico Bennardi- con il danneggiamento dei canestri in piazza degli Olmi, accogliamo con molto piacere questa proposta della Uisp, che contribuirà a rendere ancora più attrattiva quell’area per bambini e ragazzi del popoloso quartiere cittadino».

