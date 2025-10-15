Nuova Agenzia Forestale per la Basilicata? Per Cgil e Cisl meglio valorizzare il Consorzio di Bonifica.

Con riferimento alla annunciata proposta di legge del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella (Azione), per l’istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale (AGEFOR) si registra un apprezzamento da parte dell’ex consigliere regionale di Italian Viva Luca Braia, mentre la Cgil Basilicata, Cgil Potenza, Flai Cgil, Cisl Basilicata e Fai Cisl con una nota congiunta pur dichiarandosi “Aperti al confronto”, ribadiscono la loro “contrarietà a una nuova sovrastruttura istituzionale” che assorbirebbe risorse e creerebbe altra burocrazia. “Meglio investire le risorse nel turnover e nell’aumento delle giornate lavorative” sostengono le due sigle sindacali. Per loro “ Una nuova governance è possibile solo ridando centralità ai territori”. A seguire la nota integrale diffusa dai segretari generali Cgil Basilicata, Cgil Potenza e Flai Cgil Basilicata, Fernando Mega, Vincenzo Esposito e Vincenzo Pellegrino congiuntamente ai segretari generali Cisl Basilicata e Fai Cisl, Vincenzo Cavallo e Raffaele Apetino, in cui si legge che: “Premettendo che senza conoscere i contenuti della pdl presentata dai consiglieri regionali Marcello Pittella e Nicola Morea sulla creazione di un’Agenzia forestale regionale (Agefor) non possiamo ancora esprimere un giudizio definitivo, accettiamo l’invito al confronto ma come ribadiamo la nostra contrarietà al nuovo progetto di gestione della forestazione qualora fosse lo stesso presentato più volte in passato già dall’allora presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella”. “Qualsiasi altra agenzia forestale – proseguono – a nostro avviso si presenterebbe come una mera sovrastruttura istituzionale rispetto a quelle esistenti, andando a gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche prevedendo un ulteriore apparato burocratico amministrativo e dirigenziale. Riteniamo che le risorse impiegate per la creazione dell’agenzia possano essere meglio investite nella necessaria e urgente risoluzione delle criticità legate alla forestazione e all’occupazione dei lavoratori forestali, quali l’ultimazione del turnover, atteso da anni da una platea di lavoratori che si sta riducendo di pari passo con lo spopolamento delle aree interne e montane, che sono poi quelle che hanno maggiormente bisogno degli interventi di manutenzione del territorio, e nell’aumento delle giornate lavorative a tutte le platee dei lavoratori forestali. A oggi l’unica struttura pubblica in grado di efficientare la governance del settore forestale è il Consorzio di bonifica, valorizzando anche le figure tecniche e amministrative dei vari progetti. L’unica ipotesi possibile rispetto a una nuova gestione della risorsa forestale – concludono – è ridare protagonismo ai territori individuando delle macroaree”.

Braia (IV) su Agenzia Forestale Regionale: speriamo sia la volta buona

“Anche sull’Agenzia Forestale Regionale speriamo sia la volta buona. Meglio tardi che mai. Esprimo soddisfazione per la proposta messa in campo da Marcello Pittella e Nicola Morea di Azione sulla Agenzia Forestale, ricordando essere una proposta del sottoscritto fatta nel 2017 e 2019. Bene aver presentato una PdL sulla costituzione della Agenzia Forestale Regionale da parte del consigliere Pittella di Azione che anche nel nome (AGE.FOR. richiama infatti AGE.FOR.BAS, nome proposto nel 2017) riprende la mia proposta depositata una prima volta nel 2017 quando ero alla guida del dipartimento agricoltura da Assessore e poi riproposta nel 2019 da consigliere regionale, che poche volte fu discussa in Commissione e Consiglio Regionale. Auguro che, dopo essere stata inserita nella proposta alla base del programma elettorale a sostegno del “Bardi Bis”, oggi l’esito della Proposta di Legge possa essere positivo e finalmente, davvero, AGE.FOR possa nascere. L’auspicio è che il lavoro di studio e di analisi fatto già da alcuni anni con gli stessi funzionari del Dipartimento Agricoltura e dalla UIL, da sempre favorevole alla nascita delle filiere produttive, siano utili a generare una vera e propria “Economia del Bosco”. Che si possa sostenere la proposta e così generare un ampio consenso politico, sindacale e istituzionale. Che quella intuizione avuta anni fa possa trovare finalmente compimento. Ne gioverebbe l’intero comparto e la Regione Basilicata tutta. L’attivazione delle filiere del legno, dell’energia, dei prodotti del sottobosco, del turismo unitamente all’avvio del Turn Over – anche professionalizzante- bloccato da decenni, spero possa rappresentare l’avvio della nuova mission da assegnare a questa Agenzia Forestale Regionale. Una Agenzia che punti a valorizzare le risorse umane e ambientali, utilizzando le competenze esistenti nel Dipartimento Agricoltura e nella platea dei forestali, efficientando la spesa sino a renderla produttiva, oltre che volano di occupazione e crescita per la nostra regione.” Luca Braia – Italia Viva -Già Consigliere Regionale

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella (Azione), come dicevamo, ha presentato una Proposta di legge per l’istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale (AGEFOR), nata -ha dichiarato- in coerenza con gli impegni assunti insieme al consigliere Nicola Morea e frutto di un lavoro condiviso con gli uffici della Presidenza del Consiglio. “Con questa iniziativa – ha spiegato Pittella – il Consiglio regionale intende riappropriarsi pienamente di una materia tanto delicata quanto strategica come quella della forestazione, esercitando la propria prerogativa di produrre norme, innovazioni giuridico-amministrative e strumenti di governo per politiche di grande rilievo”. La proposta mira a razionalizzare e modernizzare il sistema della forestazione lucana, istituendo un ente unico in grado di coordinare in modo efficiente risorse, professionalità e interventi. “L’obiettivo – ha evidenziato il Presidente – è dare un governo snello e funzionale alla forestazione, rendendola produttiva e capace di generare valore per il territorio. L’Agenzia sarà chiamata a promuovere una visione moderna e sostenibile del settore, trasformando la forestazione da voce di spesa a motore di sviluppo economico e sociale”. Sul piano procedurale, Pittella ha annunciato l’avvio dell’iter legislativo: “Ora inizierà il percorso nelle Commissioni competenti, che prevede un ampio confronto istituzionale. È mia ferma volontà – ha aggiunto – insieme al consigliere Morea e a tutti i colleghi che vorranno sottoscrivere la proposta, ascoltare il parere dei sindacati, del Governo regionale, dell’assessore al ramo e di tutti i soggetti interessati, così da raccogliere contributi e osservazioni su un tema cruciale per la Basilicata”. Particolare attenzione sarà riservata al valore delle professionalità che operano nel comparto. “Con AGEFOR – ha concluso Pittella – vogliamo costruire un modello capace di coniugare inclusione sociale, efficienza amministrativa, valorizzazione delle competenze e crescita economica, restituendo dignità e prospettiva a un settore che può e deve generare futuro per la Basilicata”.