Nunzio determinato: da Bologna a Matera per un progetto sulla I.A

E’ tra quei ”Ritornati”… che ha sempre sognato di tornare a ”passeggiare” per le strade della sua città, Matera, per dare ai giovani di oggi , con tanto di laurea, master, motivazioni, opportunità e condizioni per restare . Nunzio Lionetti, laureato in informatica, project manager nel settore per grandi multinazionali, laureato anche in scienze religiose, e docente di informatica nei Licei Sabin e Copernico di Bologna, è un moto perpetuo e ha lasciato più di una traccia…nei settori innovativi , da quel diploma conseguito mezzo secolo fa presso il glorioso Istituto Tecnico Industriale ” Gian Battista Pentasuglia”. Conseguenziale che da tanta esperienza sul campo il professor Nunzio Lionetti abbia messo in cantiere il progetto di un Osservatorio per l’intelligenza artificiale.



” E un progetto maturato a Bologna- dice Lionetti- con il mio ruolo di riferimento per i Licei nell’Università , che mi ha consentito di attivare una serie di rapporti sull’Intelligenza Artificiale. Una nuova frontiera , che riserva non poche opportunità in tutti i settori. Da qui il progetto di Osservatorio per coinvolgere giovani laureati materani, per operare a pieno titolo e con competenza in questo settore. Perchè, diversamente da 30 anni fa, quando c’erano i programmatori che conoscevano i linguaggi della programmazione, oggi per esserlo nel settore dell’Intelligenza Artificiale occorre sapere- in sintesi- leggere e scrivere. Un giornalista, paradossalmente,è più adatto ma anche altre professionalità, nel senso che si debbono porre le domande giuste allo strumento giusto di intelligenza artificiale. C’è lo strumento che serve per la medicina, la moda e tutte le professioni e attività per sapere tutto quanto occorre per operare e migliorare l’andamento di un settore occorre, ponendo le domande giuste. Ecco come l’intelligenza artificiale può contribuire a raggiungere nuovi obiettivi. Per Matera con risorse umane ”fresche” e ”aperte”, come sono i giovani, un settore come il turismo può avere ritorni davvero interessanti su scelte, flussi, servizi su mercati- come quello delle vacanze- che è in continua evoluzione. E stare al passo con i tempi-osserva Lionetti- intercettare la domanda e prepararsi per tempo significa qualificare e diversificare l’offerta. Per un Comune e per gli operatori sarebbe uno strumento utilissimo per essere competitivi”.



Lionetti è un esperto ‘certificato’ in intelligenza artificiale e, siamo certi, che porterà fino in fondo il progetto con tempi e modalità operative da addetto ai lavori…Del resto l’argomento intelligenza artificiale è tra le priorità di imprese, soprattutto, del Governo centrale per i possibili impieghi nella Pubblica Amministrazione e nella vita di tutti i giorni. Una rivoluzione già avanti in Cina, negli Stati Uniti d’America soprattutto, che sta facendo la differenza con la vecchia Europa nel percorso di un nuovo ordine economico finanziario mondiale, che ha surclassato quello politico. Per Nunzio Lionetti ”E’ la volta buona” per farlo. Un progetto per smuovere le coscienze anche in altre direzioni.