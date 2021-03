Piano, valutiamo e lavoriamoci sù con serietà evitando le peracottate, inconcludenti,truffaldine e poco credibili, dell’APP immuni (per esempio) con quelle perplessità su tutela della privacy, affidabilità e operatività che caratterizzano la farraginosità tutta italiana di gestire dati sensibili, che finiscono con l’essere il segreto di Pulcinella…Unione europea, Stati Uniti, Inghilterra, comunque, hanno indicato nel passaporto vaccinale, facoltativo, la cartina al tornasole per riavviare gli spostamenti di persone e quindi di rivitalizzare l’economia. L’Italia sotto questo aspetto deve darsi una mossa e presto, altrimenti sarà un’estata edulcorata e illusoria con nuove fasi (auguriamoci il contrario) di impennate epidemiche che hanno contribuito al ritiro (coincidenze) dalle librerie nell’autunno 2020 del libro del ministro della Salute, Roberto Speranza ”Perchè Guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”.



Lo ricordiamo perchè la situazione è ancora calda. Del resto la gente è stanca è ha visto fin troppi raggiri e limitazioni come quelli delle Palme, di Pasqua e Pasquetta. Gli appelli a evitare di compiere altri errori, a costo di restare in pigiama come consiglia Antonio Serravezza, servono a scuotere le menti di tutti, a cominciare da quanti sfidano la buona sorte perchè non hanno provato dolore, separazioni, contagi, lutti. Ma occorre dell’altro. Mettere da parte mediocrità, slogan da vuoto a perdere, illusioni, facilonerie, incapacità di fare poche cose per bene. Serve vaccinare con continuità la popolazione (gli stessi operatori laddove non è stato ancora fatto) e con una informazione chiara, senza sotterfugi e con una finalizzazione definita che “si esce dalla crisi, doppia, dalla pandemia da covid con tanto senso di responsabilità e organizzazione”. Quanto al ”nessuno sarà come prima, saremo più forti” attendiamo di vedere cosa – e se ci sarà la volontà di farlo- di restituire autorevolezza alla Sanità pubblica, riducendo il peso delle Regioni, spesso impegnate a fare più politica che a garantire cure e servizi preventivi alla popolazione. E qui c’è tanto da fare, rimuovere, ricostruire. Solo dopo, in tempi e modi che non conosciamo, saremo più forti.

NESSUNO SARA’ COME PRIMA, SAREMO PIU’ FORTI.

Quando tutto sarà finito usciremo, riempiremo le strade, ma soprattutto ci ritroveremo. Per essere eroi non c’è bisogno di superpoteri. Cosa farò io, però, è poco importante. Il mio disagio non è niente in confronto al dolore vero che stanno vivendo altri. Penso a quelli che hanno perso i loro cari, a coloro che non hanno più un parente, un genitore, un nonno. Coloro che continuano a fare i gradassi e pensano di essere i superman, forse, ci ripenseranno quando probabilmente toccherà a loro non avendo più al loro fianco una persona amata. Solo quando tutto sarà finito penseranno a cosa avrebbero voluto fare con le persone care che ora non ci sono più. Sarà triste quando il giorno di Pasqua che all’ora di pranzo dovranno abituarsi a mettere un posto in meno a tavola, o a prendere una pizza in meno perché un loro caro amico con cui uscivano sempre non ce l’ha fatta. Quando tutto questo sarà finito non avranno un appuntamento, una riunione di famiglia o una festa tra amici ma un immenso vuoto da colmare, uno spazio da riempire. Il mio pensiero fisso, ogni giorno, è rivolto alle notizie aggiornate che la televisione locale ci dà. Molti prendono ancora sotto gamba quei numeri e non riescono a capitalizzare che quei numeri sono numeri di sofferenza.



Giovani e non giovani ancora continuano a sfidare la sorte e non vogliono seguire le norme di sicurezza che ci sono imposte. Ma quale mentalità o furbizia stupida li fa pensare dei superman? Intanto i numeri ogni giorno fanno sempre più paura. Ma queste persone irresponsabili si sentano con la coscienza a posto e magari pretendono il vaccino per immunizzarsi? Che brutta storia.

Restiamo a casa, non usciamo, seguiamo le regole solo così proteggeremo noi e le persone a noi più care. Alla fine diremo a tutti che è stato duro tutto questo. Proviamo a essere forti come i nostri anziani materani che hanno saputo vivere con coraggio e forza un periodo di grandi disagi vivendo nei Sassi. Pensiamo positivo, pensiamo a quando tutto questo finirà. Quando tutto questo finirà sarà probabilmente estate, così dice il ministro Speranza, e credo sarà una delle estati migliori della nostra vita, sarà l’estate della rinascita, l’estate in cui tutti saremo felici e di essere lì a godercela. Per ora, amici materani e non, rimaniamo a casa pensando a quando racconteremo di quest’anno ai posteri dicendo di come li abbiamo salvati, rimanendo a casa in pigiama.



(foto di Via Ridola a cura di Franco Antodaro)