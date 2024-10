Nucleo tutela patrimonio Carabinieri in Basilicata e presto con sede a Matera

Un lavoro prezioso, costante, fatto di pazienza e di quel colpo d’occhio che consente di seguire tracce anche deboli, da verificare sul campo, per contrastare i danni della spoliazione di un patrimonio culturale che-purtroppo- non conosce sosta. E l’Arma ha nel Nucleo tutela patrimonio culturale una organizzazione efficiente per farlo. Anche da noi. ‘’La Basilicata attualmente non desta particolari preoccupazioni. Cerchiamo di supervisionare l’attività dedicata allo scavo clandestino , che continua a essere il tallone di Achille sia della Puglia che della Basilicata e siamo fiduciosi di ottenere importanti risultati”.Lo ha detto a Matera il tenente colonnello Giovanni Di Bella, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Bari a margine di un evento organizzato in occasione delle giornate Fai di Autunno, presso il Museo archeologico ”Domenico Ridola”. ” Lo scorso anno-ha aggiunto il comandante Giovanni Di Bella- la Basilicata, per altro, è stata lambita da una nostra attività ad ampio respiro, che ci ha consentito l’arresto di 24 persone , alcune delle quali in provincia di Potenza”. L’ufficiale dell’Arma ha annunciato, inoltre, che anche in Basilicata ci sarà una sezione su Matera, presso la sede del Museo nazionale ‘’Domenico Ridola’’. ”Ci consentirà -ha affermato il tenente colonnello Giovanni Di Bella- di essere maggiormente presenti sul territorio”. Quanto agli interventi il Nucleo continua a lavorare, inseguendo la più piccola traccia, sul campo e sul web, per riportare a casa quello che tombaroli, ricettatori, mercanti hanno sottratto alla storia dei territori.

” Sono tanti- ha detto – alcuni li vedremo a brevissimo. Abbiamo recuperato un patrimonio archeologico in Belgio, detenuto illegalmente, del valore di circa 11 milioni di euro. Abbiamo riportato in Italia un dipinto di Artemisia Gentileschi che era stato illecitamente portato in Austria . Il lavoro non manca”