Nova Siri, La Notte delle Fiabe

Il centro storico di Nova Siri è pronto a vivere la prima edizione de La Notte delle Fiabe, un format tutto nuovo che vuole celebrare l’ amore per le storie e la magia della fantasia. Con il motto #vivilenottinelcentrostorico lo spettatore avrà l’ opportunità di immergersi in un ambiente unico e accogliente, pieno di spettacoli, attività e sorprese ispirate alle fiabe più amate di tutti i tempi. Evento promosso dal Comune di Nova Siri in collaborazione con la Pro Loco di Nova Siri e l’ Associazione Culturale “SUD” Gigi Giannotti di Nova Siri.

Ad accogliere i visitatori il 9 Agosto 2023 saranno gli artisti di strada della Compagnia Circo Crusco di Roberto Po che animeranno Piazza Plebiscito e Corso Garibaldi con spettacoli di bolle, danza aerea, street comedy, danza del fuoco e tanto altro.

Bambini e ragazzi saranno coinvolti nelle attività dei Laboratori Creativi: “Cappuccetto Rosso tra le bolle”, letture e laboratorio artistico per bambini a cura di Valentina Vitale; Laboratorio artistico per ragazzi a cura di Tommaso Bug Gabriele.

Immancabile l’ estemporanea di pittura curata dalla d.ssa Maria De Lorenzo, gli artisti Sabrina Pugliese, Angela Lapadula, Donata Imperio, Gina Lazzari, Aldo Tucci inizieranno a dipingere nel tardo pomeriggio e, nella Notte delle Fiabe, i visitatori potranno vedere nascere dal vivo un dipinto. All’ estemporanea parteciperanno anche gli alunni dell’ I.C. Luigi Settembrini di Nova Siri.

A fare da cornice a questa Notte saranno le installazioni artistiche curate dagli artisti Pasquale Pachi Chiurazzi, Giulio Orioli, Nino Oriolo, Veturio Viola. Scalinata San Pio e Piazza Dante ospiteranno “ I Colori di Alice” insieme alle installazioni dell’arch. Mario Battafarano.

Infine, ci sarà l’ area dedicata all’ ascolto de “I Palmidij”, racconti in dialetto novasirese narrati da i Lettori di Bollita.

Degustazione di prodotti tipici lucani; allieteranno la serata “I Rivota Popolo”.

DIREZIONE ARTISTICA

Pasquale Chiurazzi, Giulio Orioli, Maria Pastore

ORGANIZZAZIONE

Rosy Battafarano, Mario Battafarano, Gianluca Bellino, Peppino Chiurazzi, Adriana Caputo, Gianni Franco, Tommaso Gabriele, Caterina Latronico, Luana Lapergola, Nino Oriolo, Antonietta Pastore, Rodolfo Bitonte, Carmine Stigliano, Onelia Santarcangelo, Marilena Varasano, Veturio Viola, Valentina Vitale, Teresa Drogo

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.