Nova Siri: Evento teatrale del progetto “Ultimo miglio”

Si terrà domani, sabato 29 marzo 2025 alle ore 19.30 presso l’auditorium dell’oratorio parrocchiale di Nova Siri Marina, in via Fratelli Rosselli 12/14, la rappresentazione animata dal “Gruppo Giano Teatro” sulla vita del personaggio storico Francesco Antonio Giampietri. L’evento è organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto “Ultimo Miglio” per la promozione e valorizzazione territoriale, candidato ai bandi pubblici finanziati dal “Gal Start 2020”. Un’iniziativa culturale di alto profilo, finalizzata all’approfondimento di tre figure storiche di Nova Siri, l’antica “Bollita”: Diego Sandoval De Castro, Francesco Antonio Giampietri e Orazio Stanislao Orioli. Giampietri nacque a Bollita nel 1764, trasferitosi a Napoli divenne un avvocato di successo ed entrò in magistratura dove ricoprì diversi incarichi. Attaccatissimo alla dinastia borbonica, fu poi esiliato da Giuseppe Bonaparte. Ritornò a fare l’avvocato al tempo di Gioacchino Murat, e con il ritorno dei Borboni re Ferdinando IV lo nominò Prefetto di Polizia nel 1817. Combattendo le diverse società segrete, seppur con metodi più clementi dei predecessori, fece arrestare ed esiliare alcuni attivisti. Ritiratosi a vita privata indifeso nella sua villa a Posillipo, con inganno fu sequestrato e poi ucciso da un gruppo di carbonari. Era un uomo vocato alle lettere greche e latine, scrisse diverse dissertazioni su vari temi.

Lo spettacolo è gratuito con ingresso libero.