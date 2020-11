Arte a Natale nonostante il Covid 19 come messaggio di speranza e bellezza per il mondo. Torna a Nova Siri per il secondo anno consecutivo il concorso “Le Vie dei Presepi”, indetto dalla Pro Loco di Nova Siri e l’Associazione Culturale SUD “Gigi Giannotti” in collaborazione con le Parrocchie di Nova Siri e il Rotary Club Policoro Heraclea Centenario e il patrocinio del Comune di Nova Siri.

L’edizione 2020, che si svolgerà il 13 dicembre 2020, si amplia e presenta tre forme di espressione artistica, un Concorso/Mostra Presepi Artistici, Concorso Letterario di Poesia e Narrativa “Le storie del Natale” e Concorso Grafico-Pittorico di “Mail Art”- “Natale in cartolina”, riservato agli alunni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

L’iniziativa intende valorizzare la festività del Natale (Natale di guerra, del consumismo, dell’albero, delle tradizioni …). Attraverso l’occhio, il cuore, la creatività, la penna e la matita gli alunni e i partecipanti tutti raccontano e descrivono il loro Natale. L’Associazione intende loro offrire la possibilità operativa di sviluppare la propria creatività, che in questo tempo non deve assopirsi, per poter maturare quegli elementi culturali necessari ad una crescita personale e sociale adeguata. Le adesioni al concorso devono pervenire alla segreteria organizzativa entro il 15 Novembre 2020 agli indirizzi e-mail indicati nel bando scaricabile su: www.pasqualechiurazzi.it. Facebook/ass.cult.sud “gigi giannotti”

La premiazione avverrà la sera del 06 Gennaio 2021 a conclusione del “Concerto per l’ Epifania” mediante un riconoscimento ai primi classificati che otterranno il maggior gradimento da parte della Giuria.

Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.Qualora la situazione di emergenza non permetta lo svolgimento in presenza dell’ evento, il concorso sarà trasferito sulle piattaforme digitali.