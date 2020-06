Ci hanno messo faccia, voce, simpatia e quel pizzico di tensione, tra attesa e speranza che quella prova fa fatta fino in fondo, i ragazzi della V ‘Q’ del Liceo musicale ” Tommaso Stigliani” di Matera, protagonisti di un video ispirato alla Notte prima degli esami di Antonello Vendetti. Una libera parafrasi della nota canzone del cantautore romano ai tempi del coronavirus. E, naturalmente, con la filiera social #maturità ventiventi e riferimenti ”puramente ispirati alla nostra vita. Un video http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=605410093433946&id=161384781169815&scmts=scwspsdd&extid=7a4w4KfqDi6jYe1n con i ragazzi protagonisti , i volti e le voci che si susseguono tra studio, sogni, sorriso e il sole di un giorno luminoso che spunterà dopo che la prova sarà passata. C’è tempo per festeggiare e ringraziare la preside Rosanna Papapietro, i docenti Angela Calia, Alessandro Montillo e Francesco Altieri che invitano gli allievi a stare tranquilli, nonostante le difficoltà create dal virus a corona. Resta la notte prima degli esami. Ci siamo passati tutti e, poi, gli esami come ripeteva il grande Eduardo De Filippo, non finiscono mai. Quelli della scuola sono i più belli, perchè legati alla gioventù, ai sogni e ai progetti per la vita. Forza ragazzi, un ultimo sforzo. In gamba…