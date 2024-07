Notte luminosa in Festa.Con una ”eccezione” per Nicole e tanti amici

E tra questi l’amico degli amici, don Francesco Di Marzio, che sente e vive la Festa in onore di Maria Santissima della Bruna come pochi. Così un desiderio a notte fonda, di domenica 30 giugno, è l’occasione per chiedere ai tecnici della irpina Blasi Group, che ha allestito le luminarie , di dare il ”La” al concerto di luci e suoni di mezzanotte…Una eccezione, sulle note della pizzica salentina, per Nicole Loparco che aveva espresso quel desiderio .Insieme agli amici con il naso all’insù per ammirare uno spettacolo dagli echeggianti ”’Ooooh!” e per posare, con una foto ricordo, sotto la cupola delle luminarie. Un sorriso e tanta felicità. La festa della Bruna è anche questo.