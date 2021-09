Titolo e invito sono ammiccanti per un ‘muggito’ al firmamento, come si scrive nell’Italia che non dimentica -nell’anno dedicato a Dante Alighieri-mai i tanti termini di una lingua colta e gentile, che risuonerà nella notte europea della ricerca il 24 settembre ad Atella (Potenza) presso le ” Fattorie Donna Giulia”. Un invito per tutti e per tutte le età. E del resto la ”Natura” fa ricerca da sè dalla notte dei tempi. E’ un laboratorio che produce, analizza, modifica, prova, si adatta e va avanti con un disegno preciso, ricordandoci che forzature e colpi di testa alla fine si ritorcono contro – come l’uomo- che è ospite e protagonista positivo di questa dimensione, se agirà in maniera responsabile. Passare dalle stalle alle stelle è facile. E per averne una idea basta dare un’occhiata al programma e a quanto una donna dinamica, imprenditrice e collega, come Paola Saraceno sta facendo, con l’entusiasmo di sempre, per la notte della ricerca.



DALLE STALLE ALLE STELLE

Questo il titolo della giornata, articolata in diversi momenti di visita, conversazioni, networking

Nell’ambito del ricco programma di SuperScienceMe 2021, siamo lieti di invitare famiglie, prof e studenti, appassionati di zootecnia e di produzioni agroalimentari di Qualità, domenica 19 settembre, a l’open Day della Ricerca applicata in ambito zootecnico ed agroalimentare presso Fattorie Donna Giulia (Valle di Vitalba di Atella – PZ)

Ecco il programma completo:

10:00 — 11:00

⦁ Visita guidate alle stalle e alla centrale del latte di Basilicata

(a cura di Marco SARACENO, Amministratore Unico di Fattorie Donna Giulia)

11:15 — 12:45

•Conversazione: “Conservare bene per sprecare meno”

-Rocco BOCHICCHIO, Dr. Agronomo e socio fondatore di Fattorie Donna Giulia

⦁ Nicola CONDELLI, UNIBAS/SAFE, docente di Analisi, Qualità e Sviluppo dei Prodotti

Alimentari

⦁ Ada BRAGHIERI, UNIBAS/SAFE, docente di Produzioni Animali

⦁ Amelia Maria RIVIEZZI, UNIBAS/SAFE, responsabile del laboratorio di Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale

⦁ Angela CAPECE, UNIBAS/SAFE docente di “Metodi per il controllo microbiologico negli alimenti

⦁ Francesco GENOVESE, UNIBAS/SAFE, docente di Macchine e Impianti per I’Industria

Alimentare

⦁ Monica MINCUZZI, Food Law specialist, responsabile area legale in Fattorie Donna Giulia 13:00 — 15:00

⦁ Degustazione prodotti azienda li & companatico con libera chiaccherata su “II biancomangiare”

15:00 — 16:45

⦁ Visita guidate alle stalle e alla centrale del latte di Basilicata 17:00 — 18:15

⦁ Conversazione “Caglio e fermenti: scienze e magia della trasformazione del latte in

formaggi”

-Eugenio PARENTE, UNIBAS/SAFE Docente di Microbiologia Agraria deII’Università degli

Studi della Basilicata

⦁ Carmela BOCHICCHIO, responsabile della qualità prodotti caseari in Fattorie Donna

Giulia

⦁ Vito BOCHICCHIO, direttore dipartimento di Prevenzione Sanitaria e Benessere Animale

in ASP Basilicata

18:30 — 19:15

⦁ Libera Conversazione intorno aI volume “Occhebontà, 10 ricette per portare la Basilicata

a Tavola, ovunque” ( Rubbettino editore, 2021) di Ilaria NAVARRA

Dialogano con l’autrice Rosanna SALVIA, UNIBAS/DiMiE, docente di Economia ed Estimo Rurale e Paola SARACENO, giornalista e cofondatrice delle Fattorie Donna Giulia

19:30 —20:00

Brindisi con degustazione di prodotti azienda li & companatico