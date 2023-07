Notizie del dipinto di Santa Rita? Quell’edicola è ancora vuota…

Un simbolo e una testimonianza della religiosità popolare cancellato da un furto, da un atto vandalico, da degrado o da chissà che. E’ la condizione, purtroppo, di gran parte del patrimonio di edicole votive che contrassegnano i percorsi dai rioni Sassi al Piano di Matera, oggetto di tanta disattenzione e di pochi interventi esemplari effettuati in passato da privati ( Michele Corazza) o da Associazioni, come quella che si occupa dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna. Ma c’è n’è una, tra le tante segnalate, che merita attenzione. E’ quella di Santa Rita da Cascia, al rione Vetere, nel Sasso Barisano con il dipinto della ”Santa” finito nel nulla: rubato, rimosso temporaneamente per salvarlo dai vandali, per restaurarlo ? Sono passati 21 anni…E a ricordarlo l’indomito Serravezza dalla pagina social ” Sei di Matera se” e un devoto appassionato di fotografia, Domenico Moliterni. Chi ha visto o sa di quella storia si faccia illuminare da Santa Rita e accenda una fiammella di speranza. Chissà…



I gruppi social molte volte si raccontano storie vere del passato e del presente. Basta una semplice foto per attirare l’attenzione degli iscritti e per ricevere migliaia di visualizzazioni così com’è successo. Ieri ho pubblico sulla pagina del gruppo ‘Sei di Matera se…’ con oltre 27.000 iscritti, una foto di un fedele iscritto, Domenico Moliterni appassionato di fotografia, si tratta dell’antica edicola votiva dedicata a Santa Rita da Cascia situata nel rione Vetera nel Sasso Barisano. È un’edicola molto particolare perché scavata nel tutor che riproduce l’immagine di un tempio. Si trova sulla scalinata che porta alla nuova Chiesa della Madonna delle Virtù, una decina di gradini sulla sinistra. Purtroppo il quadro con il dipinto all’interno dell’edicola sembra sia stato trafugato e quindi si tratta di un vera e propria profanazione. Per conoscere la vera storia di questa edicola votiva e di altre centinaia sparse nei Rioni Sassi si deve andare a leggere una pubblicazione stampata dalla BMG dal titolo ‘Sassi e Santi’ di Davide Giampiero e Giovanni Caserta.

“ La Santa è venerata e invocata dai materani nei casi più disperati, per le sue doti di pazienza e di rassegnato amore. La festa si celebra il 22 maggio. Si racconta che una bambina era stata colpita dal tifo: in preda alle febbri da 40 giorni, era inguaribile e ormai ridotta a pelle ed ossa e senza capelli. Dopo una novena di preghiere rivolte a santa Rita, la bambina guarì improvvisamente. Questa è una delle preghiere con cui tutti i vicini, riuniti intorno all’edicola invocano la sua protezione:

Sanda Rita dolorosa [S. Rita dolorosa]

Sanda Rita gloriosa [S. Rita gloriosa]

Quan poss dust da Rom a Milen [Quanti passi desti da Roma a Milano]

Tand rozzi famm jund’ a chesa me’. [tante grazie fa piovere in casa mia.]”

Oggi non possiamo che pregare affinché il quadro ritorni nell’edicola e Santa Rita dolorosa possa fare un miracolo alla nostra popolazione. Al post ha risposto anche il famosissimo professor Raffaele Latorre, studioso e amante della storia di Matera, appassionato anche lui di fotografia. Grazie alle sue foto siamo a venuti a conoscenza dell’edicola votiva originale nel 2002 e che nel 2016 fu trafugata. Due documenti importanti che meritano di essere presi in considerazione per un’indagine per riportare il quadro della Santa nella sua casa e per essere nuovamente venerata da chi soffre e ha bisogno di aiuto come in passato.