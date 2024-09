Notebook e defibrillatore in dono all’Ass Carabinieri di Matera

Davvero un bel gesto quello della Confasi che ha donato all’associazione nazionale carabinieri di Matera un defibrillatore e un notebook, che consentirà ai volontari della Benemerita di operare- laddove si verificasse una emergenza- per salvare una vita. E il coordinatore provinciale, Vito Sabino, ha ringraziato per il gesto di solidarietà, a nome del presidente della sezione Felice Lapadula- assente a causa di impegni dell’ultima ora- e regionale Luigi Finelli. Strumenti, a cominciare dal defibrillatore, dei quale farne buon uso.



Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione Med.d’Oro v.m. Magg.R.Lazazzera

Recinto XX Settembre, 17 Matera

mail: matera@sezioni-anc.it

COMUNICATO STAMPA

“Matera, donato un defibrillatore e un notebook HP alla

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Matera”

Si svolgerà sabato 21 settembre 2024 alle ore 17.30, presso la sede della

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Med. D’Oro v.m. Magg. R.

Lazazzera in Recinto XX Settembre, 17 -MATERA -, la consegna di un

defibrillatore e un notebook HP, donati dalla ORIZZONTI FUTURI ONLUS

con sede in Roma, per opera del Dott. Antonio La Ghezza, componente

del Consiglio Direttivo Nazionale e del delegato CONFASI e promotore

della benefica iniziativa, Sig. Giovanni Lippolis.

Si ringraziano di cuore gli organizzatori di questa iniziativa – Grazie a tanta

generosità la “Sezione di Matera” avrà a disposizione uno strumento

salvavita che potrà essere utilizzato in ogni momento in caso di necessità,

oltre ad un notebook HP, da adibire, quest’ultimo, alle attività di sostegno

ed assistenza dei nostri associati.