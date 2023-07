Nonostante tutto…è corso alla Festa

Sì è proprio lui. Angelo Raffaele Cotugno, podista amatoriale, tecnico di radiografia e con un amore per Matera quasi devozionale per tutto quello che ne rappresenta storia e identità. A cominciare dalla Santa Patrona Maria Santissima della Bruna. E così nonostante qualche problema fisico, che risolverà con pazienza nei prossimi giorni, non è voluto mancare nè per una breve presenza alla Messa per la processione dei Pastori e nè, piu tardi, in piazza Vittorio Veneto per una foto con la ”cavalcata”. La Madonna ha apprezzato il suo ”W Maria” la stessa, a bene vedere, che con tante difficoltà e i colpi bassi della politica cerca di tenere viva la fiamma del ”Madonna della Grazie”. Bravo Angelo, cavaliere di una festa che si è mosso a piede e un po’ di sacrifici.