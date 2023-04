Nonostante impegni, ancora ritardo per stipendi operatori ecologici di Montescaglioso

Nemmeno il tempo di finire di pubblicare un comunicato sindacale di best practice (https://giornalemio.it/economia/cgil-cisl-uil-findici-esaltano-lau-del-csi-matera-rocco-fuina-un-esempio/) che eccone un altro che, invece, ci riporta amaramente con i piedi per terra e nello specifico alla lunga e penosa telenovela del permanente ritardo nei pagamenti degli stipendi agli operatori ecologici. Sono le conseguenze nefaste della privatizzazione selvaggia della pubblica amministrazione di cui la raccolta rifiuti è stato uno dei primi appetitosi bocconi ceduti al “mercato“…che avrebbe dovuto essere più efficiente del pubblico (che in verità lo era abbastanza fino a quando non si è deciso che non si potesse più assumere personale per gestire i servizi, personale che veniva pagato mensilmente, compresi gli allora “netturbini”), ma che tanto più efficiente non dimostra di esserlo. Ma tant’è. Ed ecco l’ennesimo comunicato della FP Cgil di Matera che stigmatizza coma a MONTESCAGLIOSO vi siano “ancora ritardi nel pagamento degli stipendi agli operatori ecologici” nonostante il sindacato e i lavoratori abbiano avuto un atteggiamento responsabile e di attesa per i tempi necessari alla nuova aggiudicazione del servizio per altro assegnata alla medesima azienda già in essere. Ma, scrive la FP Cgil “Siamo ad aprile 2023, il suonatore non è cambiato e la musica è sempre la stessa“, infatti “Siamo ad aprile 2023, il suonatore non è cambiato e la musica è sempre la stessa” per cui “Al Sindaco, in qualità di Primo Cittadino, chiediamo di intervenire a favore di questi lavoratori affinché faccia rispettare il contratto nazionale ad iniziare dal puntuale pagamento degli stipendi.”

Ma ecco il testo integrale del comunicato stampa: “È ora di dire basta alle ingiustificabili dilazioni temporali nel pagamento degli stipendi agli operatori ecologici della Progettambiente azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel comune di Montescaglioso, lo stipendio deve essere pagato entro il 15 del mese successivo così come previsto dal vigente CCNL. Come FP CGIL non ci stancheremo mai di rivendicare questo diritto.

Ci era stato chiesto dall’azienda e dal Comune nella riunione tenutasi in Prefettura il 2 febbraio del 2022, a seguito della proclamazione dello stato di agitazione per il mancato pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2021, di posticipare il pagamento dello stipendio al 25 del mese successivo poiché era stata attivata la procedura per lo scioglimento consensuale del contratto di gestione del servizio e fino all’aggiudicazione della nuova gara che il Comune si accingeva a bandire.

Orbene, abbiamo accolto la richiesta avanzata dall’azienda solo perché il Comune si accingeva a bandire una nuova gara a seguito dello scioglimento consensuale del contratto in essere, confidando in quello che in gergo sindacale è definito “il tempo dell’attesa costruttiva”, nella vana speranza che con il nuovo gestore le cose potessero andare meglio.

Il 30 dicembre 2022 il servizio, dopo l’espletamento della nuova gara, è stato affidato nuovamente a Progettambiente.

Siamo ad aprile 2023, il suonatore non è cambiato e la musica è sempre la stessa.

I ritardi nel pagamento degli stipendi permangono, a tutt’oggi i lavoratori non hanno an-cora percepito lo stipendio di marzo e gli stipendi di gennaio e febbraio sono stati pagati sempre con ritardo.

Quello di cui prendiamo atto, con rammarico, è che le parole pronunciate al cospetto del-le Istituzioni sono solo parole di circostanza, poiché gli impegni presi vengono disattesi.

Nei prossimi giorni sarà nostra cura rendere pubblicamente note le prossime iniziative di protesta che verranno organizzate con il coinvolgimento dei lavoratori.

Spiace essere costretti a prendere atto della latitanza del Comune di Montescaglioso che in qualità di Ente appaltante ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione del servizio.

Al Sindaco, in qualità di Primo Cittadino, chiediamo di intervenire a favore di questi lavoratori affinché faccia rispettare il contratto nazionale ad iniziare dal puntuale pagamento degli stipendi. È una questione di dignità e di rispetto anche nei confronti dei suoi concittadini. FP CGIL MATERA“