Didattica a distanza anche per i piccoli studenti? Sarebbe un errore , una scelta sciagurata. Eppure a sentire l’ultimo videomessaggio https://giornalemio.it/cronaca/bardi-preannuncia-didattica-a-distanza-anche-per-elementari-e-medie-inferiori/ del presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, la decisione sembra solo questione di ore.

I danni sulla formazione, sulla socialità e sulla crescita dei bambini, come quelli delle elementari e della scola primari, sono stati già ampiamente sperimentati sul campo nella prima fase da confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano, che ci sono e che rendono bene i limiti imposti dall’epidemia) da virus a corona. Ma si intende perseguire nella stessa maniera. Provi a sentire le famiglie e, soprattutto, i piccoli. Presidente, docenti, sociologi, psicologi e tutta la filiera di figure che – dati ed esperienze negative alla mano- le confermeranno che è inopportuna la Sua scelta e quella di quanti la supportano in questa fase ”oggettivamente” difficile per la Basilicata. Ancora una volta si chiedono sacrifici ma si sottovalutano gli effetti negativi, nell’immediato e alla distanza, che la mancanza di socialità e di istruzione a scuola o come si ripete in maniera burocratica ”In presenza) procureranno sui nostri ragazzi, che sono sempre di meno per via dello spopolamento e dell’emigrazione.

Una situazione paradossale visto che il Governo centrale ha investito nei banchi a rotelle ( ora accantonati) e in altre misure di sicure. Ora i problemi logistici e di stress (in famiglia) sono destinati ad aumentare e con le conseguenze già sperimentate. Quanto alla didattica a distanza, con tutte le carenze di attrezzature e di ”segnali” da banda larga o slargata in una regione che ha ancora tanti deficit di comunicazione e di formazione digitale, ha portato nella gran parte dei casi a un impoverimento della formazione dei ragazzi, nonostante lo sforzo degli allievi, dei docenti, di presidi e direttori didattici.

Vero. Tocca al Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina fare un passo indietro e a tanti presidenti delle giunte regionali (il governatorato come il premierato non sono previsti dall’Ordinamento giuridico amministrativo del BelPaese) lavorare perchè a Scuola si vada, risolvendo quei problemi di mobilità ”colpevolmente” messi da parte e sottovalutati.

Ascolti di più i piccoli cittadini di domani, come un nonno che guarda al futuro dei nipoti, e alla scuola…occasione importante per difendere la nostra Basilicata. Ci ripensi e rifletta, mettendo sul piatto della bilancia le ”considerazioni” sociali e formative dette prima, come stanno facendo in queste ore genitori, docenti e soprattutto i piccoli scolari, che non possono passare ore davanti allo schermo alienante e improduttivo della didattica a distanza.