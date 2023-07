Nonni, occhio al pacco …è una truffa. E Chiamate i Carabinieri

Furbi, truffatori dai modi sbrigativi o gentili sono sempre in agguato e quando meno ve lo aspettate, soprattutto d’estate quando caldo, stress e solitudine possono trarre in inganno ecco venir fuori la telefonata per la consegna di un parco urgente per un familiare di persona anziana, che è impossibilitato a ritirarlo, e con la richiesta di una ingente somma di danaro per farlo. I carabinieri del Comando provinciale di Matera hanno segnalato due casi avvenuti di recente in danno di anziani. Ma non è escluso che i truffatori abbiano agito altrove e allora servono segnalazioni, denunce, perché non accada ad altri. Nonni, persone sole. Rivolgetevi alla vicina stazione dell’Arma o chiamate o fate chiamare il 112.



MATERA E PROVINCIA, I CARABINIERI INVITANO A PRESTARE ATTENZIONE ALLE TRUFFE PERPETRATE A PERSONE ANZIANE.

I Carabinieri segnalano che gli ultimi giorni in provincia di Matera si sono verificate due truffe ad anziani da parte di malfattori che chiamano al numero di telefono fisso dell’abitazione o del cellulare. I malfattori in particolare simulano la necessità di consegnare un pacco per un familiare dell’anziano, familiare che si trova impossibilitato a ritirarlo, e per il quale c’è da pagare anche cifre consistenti. In due casi gli anziani hanno creduto a quanto prospettato loro ed hanno pagato varie migliaia di euro a sconosciuti che si presentavano a ritirare il denaro facendo credere che sarebbe seguito il pacco. È verosimile che queste chiamate avvengano in grande quantitativo nei riguardi degli anziani, sui quali i malfattori si informano prima di telefonare. Tanto viene comunicato affinché la popolazione appartenente alle fasce deboli venga informata di questi tentativi di truffa ed invitata, all’occorrenza, a rivolgersi alle Forze dell’ordine o quantomeno ad un prossimo parente che li assista sul momento.

Infatti già poche settimane fa i Carabinieri di Policoro sono riusciti, grazie ad una segnalazione tempestiva, ad arrestare in flagranza due soggetti che stavano per compiere una truffa simile, mentre all’inizio dell’anno i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno proceduto, tramite indagini ed a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare, ad individuare ed arrestare altri due truffatori dell’area campana.

Ad ogni modo, in caso di dubbi il cittadino può sempre rivolgersi ai Carabinieri chiamando al numero 112, perché sarà inviata subito una Gazzella a verificare se ci si trovi dinanzi ad un tentativo di truffa.