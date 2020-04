I nonni dovrebbero essere immortali. O forse lo sono. La mia, l’ultima dei quattro, è andata via poche ore fa. Nonna Donata o zià Dnuat come la chiamavano tutti in paese, a San Mauro Forte.

E’andata via ad un passo dai 100 anni, avrebbe compiuto infatti novantanove anni ad ottobre. Quasi un secolo di vita, vissuta tra gli inizi del 900 e gli inizi del terzo millennio in cui lei, come altri della sua generazione, ha davvero assistito e partecipato alle grandi scoperte dell’uomo. Dall’acqua alla fontana in piazza all’acqua del rubinetto; dalla luce a petrolio fioca e puzzolente alle lampade al Led a basso consumo; dai panni lavati e strofinati tanto da farsi consumare le mani al lavatoio pubblico insieme ad altre donne alla lava/asciuga A+++; dalla lettera scritta a mano con inchiostro e calamaio alla videoscrittura; dal telefono a manovella allo smartphone con videochiamata. E l’elenco potrebbe continuare fino all’inverosimile ma ci fermiamo nel dire che la generazione di mia nonna ha costruito il progresso e non si è mai fermata davanti a nessuna difficoltà.

Nonna Donata era nata e cresciuta in campagna e persino la scuola elementare che ha frequentato fino alla seconda, era una piccola scuola rurale. Ma la sua conoscenza non si fermava all’alfabeto e ai numeri decimali. Quella cultura scolastica se la possono fare tutti con un po’ di fortuna. Conoscere, per lei, era aprire la mente a 360° gradi e avventurarsi nei piccoli e grandi quesiti della vita senza dare mai niente per scontato ma avendo la capacità di adattarsi, come un fuscello di paglia al vento, alla bella e cattiva sorte. Quella che oggi chiameremmo resilienza. Lei con 6 figli, 14 nipoti e un gran numero di pronipoti ha lavorato sodo per una vita intera. In campagna fino a 62 anni, ogni giorno ed ogni sera, dopo un percorso a piedi o un po’ in groppa all’asino di due ore per volta. La sua forza è sempre stato l’esempio. Nelle faccende domestiche, nei lavori dei campi, nei momenti di svago, era sempre lei a partire per prima e noi non potevamo che seguirla con ammirazione. Ma l’esempio che lei dava era anche nei valori e ideali in cui credeva. Una forte fede cristiana tanto da essere la socia più anziana (e non per età ma per anni di tesseramento) della sezione di Azione Cattolica di San Mauro. A ricordarlo la bandiera sull’altare di AC accanto a quella dell’Italia.

La semplicità che la contraddiceva, l’amore verso il prossimo, l’aver seminato buoni sentimenti e sani principi per novantotto anni, l’hanno fatta amare da tutti a tal punto che un post su Facebook in cui si annunciava la sua scomparsa ha raccolto quasi 500 commenti.

A proposito di Facebook, nonna Donata è andata via proprio nel pieno di questa emergenza sanitaria. Il distanziamento sociale non ha permesso che la famiglia si riunisse. Non ha permesso che le persone care la omaggiassero. Niente baci, niente abbracci, niente chiesa gremita di persone, né fiori. Nessun corteo funebre né ricevimento di condoglianze per la famiglia. Niente di niente. Ma il niente a lei non si addiceva e grazie ad una intuizione di don Giuseppe, il parroco del paese, lei ha sdoganato una ulteriore e ultima novità progresso della suo assaggio terreno: la celebrazione della messa in suffragio in diretta facebook. Celebrata in una chiesa rigorosamente deserta che si è riempita virtualmente non appena don Giuseppe ha avviato la diretta e dalle case di parenti e amici si sono avviate videoparty e condivisioni. A seguirla in primis figli e nipoti sparpagliati in ogni parte d’Italia, ma anche parenti lontani, nel senso geografico del termine, dell’Argentina, dell’America, della Germania.

Chi lo avrebbe mai detto. L’ultima sfida di una donna che in famiglia abbiamo sempre preso benevolmente in giro paragonandola (per la sua capigliatura bianca) ad un connubio tra Rita Levi Montalcini e la Regina Elisabetta. Una donna d’altri tempi che intraprende l’ultimo viaggio in modalità Facebook tra commenti, like, cuoricini ed emoticons.

Ma a pensarci anche questa insolita e innovativa modalità, come tutte le innovazioni che aveva vissuto nella sua vita, siamo convinti le sarebbe piaciuta.