Nel titolo un consiglio che dalle nostre parti va espresso in italiano e,se occorre, in dialetto ma la mania dell’esterofilia e degli anglicismi di maniera o fine a se stessi, riducono e non poco la forza del messaggio. Ma per quel buontempone di zio Ludovico, ludus…in fabula, dal latino gioco in favola e in sintesi pronto a giocare e a far giocare, contano i fatti e la puntata tematica sul suo sito facebook ”Stop Loneliness” è un talk, un salotto per genitori e ragazzi sulla dipendenza digitale e sull’isolamento sociale. Tema attualissimo tutto l’anno e con un aumento di stress durante la ”serrata”, isolamento forzato o consigliato” per contenere i contagi da virus a corona. Va bene ,zio Ludovico, esci fuori dal lockdown (l’edulcorato termine inglese per indicare gli arresti domiciliari ) e comincia il conto alla rovescia, il count down.. L’appuntamento è per domenica 26 aprile alle 18.00 sul sito https://www.facebook-com/zioludovico e con gli ospiti in rete , a distanza, Max Cavallari fotografo, Antono Piotti psicoterapeuta Minotauro di Milano, Maria Rosaria Montemurro psicoterapeuta Smi, Valentina Diliberto coop sociale hikikomori onlus, Gabriele Mari educatore game designer e, naturalmente zio Ludovico che consiglierà in italiano come evitare alienazioni e dipendenza social. Ragazzi e lo diciamo anche ai genitori: giocate, cantate, usate la manualità e cercate di stare all’aria aperta il più possibile, meglio se con gli altri. Anche a distanza e con la mascherina. E’ tutta salute…E mollate lo smartphone strapieno di video montati a forza,emoticons da carrozzone da figlia della Maria nazionale, premiate cucinerie non stop, soloni del costume e del malcostume della filiera degli infuenzatori parossistici. Che significa? Zio Ludovico. Tra i consigli da portare in tavola anche pane e vocabolario. Quanti termini e quante parole italiane usano gli adolescenti e gli adulti? Booh! Niente faccine ed emoticons, ma un bel gioco di società dal corposo archivio di tutti i tempi della premiata giocoleria ludovichiana. E, se vi va, fate girate e condividere questo avviso ai naviganti della rete. Vai Zio e dai il buon esempio a nipoti, parenti e amici.