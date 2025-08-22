Non vi fate illusioni l’avvocato Bitonti non molla!

E la conferma, come riporta il comunicato, viene dalla denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria dopo aver ricevuto una lettera anonima ”contenente gravi minacce, insulti sessisti e frasi discriminatorie a sfondo razziale”. Un tentativo ”intimidatorio e ignobile” scrive il legale, da sempre in prima fila in difesa di ogni forma di discriminazione e nel rispetto della Costituzione del nostro Paese, per i diritti di tutti. All’avvocato Angela Maria Bitonti l’invito a proseguire con maggiore tenacia di prima nell’azione che sta portando avanti, e con risultati, in Italia e all’Estero.



Comunicato Stampa

Matera, 21 agosto 2025

L’Avv. Angela Maria Bitonti, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Matera e da anni impegnata nella difesa dei diritti umani universali e nella tutela delle persone migranti di qualsiasi estrazione, rende noto di aver depositato in data odierna formale denuncia–querela presso le autorità competenti a seguito del rinvenimento di una lettera anonima contenente gravi minacce, insulti sessisti e frasi discriminatorie a sfondo razziale.

La missiva, recapitata presso lo studio legale Bitonti, rappresenta un tentativo intimidatorio vile e ignobile di chi altro non vuole se non arrecare danno ai valori fondanti la nostra Costituzione e il nostro Stato di diritto, perché il violento contenuto non si riferisce solo alla sua persona, ma esplicitamente al ruolo che l’Avvocata Bitonti ricopre nella promozione della giustizia e dell’uguaglianza.

È per tale ragione che all’Avvocata va indirizzata piena solidarietà dalla società civile tutta, affinché episodi del genere e relativi autori vengano severamente condannati dal nostro Paese, fondato sul rispetto, sulla democrazia e sulla legalità.

L’Avv. Bitonti ha richiesto l’immediata apertura di un’indagine celere e precisa che identifichi l’autore dell’ignobile gesto, affinchè questo venga perseguitato penalmente per i reati individuati dall’Autorità Giudiziaria.

«Non arretrerò di un passo, anzi, la mia attività professionale continuerà con ancora maggiore determinazione. Questi atti non intimidiscono, ma rafforzano la necessità di difendere i valori costituzionali e i diritti di ogni persona, senza distinzione alcuna», dichiara l’Avv. Bitonti.