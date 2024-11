Non solo case ma anche scuole… Il nuovo Alberghiero

Cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria l’avvio di un cantiere per un’opera pubblica, come una scuola, è da segnalare tra quelle funzioni di pubblica utilità delle quale Matera ha bisogno. Si tratta, come riportano cartello e striscioni di cantiere in via Enrico Mattei , nella zona nord di Matera, del ” Progetto di costruzione del nuovo edificio scolastico da adibire a succursale dell’Istituto di Istruzione superiore ” Antonio Turi” nell’area di via Matarazzo, mediante la sostituzione degli edifici da demolire delle succursali di via Gramsci (ex clinica Santa Rita) e via Parini( rione Spine Bianche).



L’intervento, finanziato dall’Amministrazione provinciale , con risorse Pnrr per un importo di 4.374.230 euro. La durata dei lavori è fissata in 450 giorni con la consegna delle opere. Impresa esecutrice, progettisti e direzione lavori sono elencati nel cartello di cantiere. In zona sono in costruzione edifici privati a ridosso della chiesa e in via Meucci. Lavori che vanno avanti alacremente come quelli in via Nazionale e in piazza Michele Bianco. Una occhiata anche in via Aldo Moro per il cantiere della piazza intergenerazionale. Vanno avanti senza intoppi i lavori su piazza della Visitazione, dove l’area dei parcheggi interrati ha assunto una fisionomia precisa. Mentre hanno subito una temporanea battuta di arresto quelli sul versante di piazza Matteotti, dove si attende che una società di servizi provveda a sistemare quanto di sua competenza.