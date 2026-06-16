Non si rassegna e perseguita l’ex moglie. Carabinieri arrestano 46enne a Montalbano

Era stato già condannato per lo stesso reato, ma aveva insistito con gli atti persecutori nei confronti della ex moglie, madre di una bimba, utilizzando il telefono o appastandosi nei pressi dell’abitazione per controllarla tanto da procurarle una situazione di oggettivo disagio e preoccupazione. Importante è stata la collaborazione della donna che hanno consentito ai Carabinieri e alla Procura della Repubblica di giungere alla emissione di un nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere.



CARABINIERI DI POLICORO HANNO ARRESTATO L’EX COMPAGNO DI UNA DONNA PER ATTI PERSECUTORI.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno eseguito, nei confronti di un 46enne residente a Montalbano Jonico (MT), la misura della custodia in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria di Matera per atti persecutori.

L’uomo, già condannato con sentenza definitiva per analoga condotta, poneva nuovamente in essere nei confronti dell’ex compagna reiterati atteggiamenti persecutori e vessatori, in ragione della forte gelosia, minacciandola gravemente a mezzo telefono, appostandosi nei pressi dell’abitazione della donna al solo fine di monitorarne gli spostamenti, cagionandole uno stato di paura e disagio, ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità e per quella della loro figlia minore. Avviate con immediatezza le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che hanno portato il Giudice delle Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ad emettere la misura cautelare della custodia in carcere, pur nella dovuta precisazione che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Per l’attività repressiva operata dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Matera, è stata fondamentale la collaborazione della vittima e delle persone informate sui fatti, che hanno riposto loro piena fiducia nelle Istituzioni.