Non ricevendo risposte, continua protesta operatori ecologici di Montescaglioso,

“Continua la protesta degli operatori ecologici della Progettambiente , azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale nel Comune di Montescaglioso. Prendiamo atto, con piacere, della sensibilità dimostrata da S. E. Il Prefetto di Matera che a seguito della proclamazione dello stato di agitazione da parte dei lavoratori ha immediatamente scritto al Presidente della Progettambiente e al Sindaco di Montescaglioso chiedendo delucidazioni.” E’ quanto scrive Vito Maragno della FP Cgil di Matera in una nota in cui rileva che “Purtroppo la stessa sensibilità non l’abbiamo riscontrata nella Progettambiente e tantomeno nel Sindaco che dovrebbe essere maggiormente sensibile poiché stiamo parlando di suoi concittadini. Alle nostre legittime richieste non c’è mai stata una risposta.

Per questo i lavoratori si trovano costretti a proseguire lo stato di agitazione per il mancato pagamento delle due mensilità e per gli inadempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Siamo dispiaciuti per eventuali disagi che le iniziative di protesta potrebbero creare alla cittadinanza ma la lotta intrapresa è prima di tutto, proprio nell’interesse della città che ha diritto a livelli di servizi adeguati, così come i lavoratori hanno diritto al giusto salario. Perché la qualità del servizio va di pari passo con il rispetto dei diritti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.