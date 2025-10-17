Non regge la truffa del maresciallo…Due campani arrestati dall’Arma a Irsina

La divisa è la divisa e le stazioni dei Carabinieri anche in piccoli centri come Irsina ( Matera) sono un presidio dello Stato contro l’illegalità, soprattutto quando truffatori di mestiere cercano di raggirare persone deboli- come gli anziani- spacciandosi per rappresentanti delle forze dell’Ordine. Così il trucco del maresciallo, che trattiene in caserma un parente delle vittime in difficoltà, pronto a risolvere la questione in cambio di soldi e preziosi, è destinato a essere svelato. Basta una segnalazione e la collaborazione tra cittadini e carabinieri che si possono smascherare i truffatori di turno, campani in questo e altri casi, recuperando la refurtiva. Per il falso maresciallo e altro interlocutore inevitabile all’arresto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’anziano raggirato.



I CARABINIERI ARRESTANO PERSONE PER TRUFFA AGGRAVATA.

I Carabinieri della Stazione di Irsina hanno arrestato due persone, nella flagranza del reato di truffa aggravata. Ai militari era giunta la notizia della presenza di persone sconosciute, che si aggiravano con circospezione per il centro abitato e si sono messi alla loro ricerca per identificarli e comprendere le ragioni della loro presenza in quei luoghi. Proprio nel corso di questa attività hanno notato due uomini allontanarsi in fretta da un’abitazione, decidendo di intervenire. Durante il controllo hanno scoperto che avevano appena portato a termine una truffa, ai danni di un anziano signore di ottantuno anni. Nelle loro tasche, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto preziosi per un valore di circa 1.500 euro, 200 euro in contanti e un orologio, sottratti con l’inganno, come accertato nel corso della rapida indagine. La vittima era stata informata, per telefono, da un sedicente maresciallo dei Carabinieri, di un grave incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la figlia e quindi, per risolvere la situazione, era necessaria l’assistenza di un avvocato che si sarebbe presentato presso la sua abitazione, come poi è accaduto, al quale l’anziano ha consegnato il danaro e i preziosi, gli stessi oggetti che i due sospettati nascondevano nelle loro tasche.

Gli arrestati, di origine campana, su indicazione della Autorità Giudiziaria sono stati condotti in carcere e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Matera.

Va sottolineato che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.