Non più di 20 alunni per classe. Per una istruzione di qualità. Firma la proposta di legge.

Mentre il Governo aumenta le risorse per la scuola privata, alla scuola pubblica toccano solo tagli e provvedimenti ideologici. Si riducono gli organici, mentre al contrario andrebbe ridotto il numero di studenti per classe. Ancora oggi molti docenti sono costretti ad insegnare in classi sovraffollate e spesso, in violazione delle norme. In questo modo si riduce la qualità dell’insegnamento, si penalizzano gli alunni e le alunne con maggiori difficoltà e si rende impossibile l’attenzione verso i bisogni educativi di ognuno e ognuna, trasformando intere classi in ghetti o in spazi invivibili. E’ da queste considerazioni che è nata la Proposta di legge di iniziativa popolare: “Non più di 20 per classe. Facciamo spazio ad una istruzione di qualità” che trovate in dettaglio sul sito del Ministero della Giustizia . E’ una iniziativa che Alleanza Verdi Sinistra, ha deciso di lanciare in vista del dibattito sulla legge di bilancio, dopo aver raccolto le opinioni di molte personalità e organizzazioni del mondo della scuola, per modificare le norme sulla composizione delle classi e sul dimensionamento degli istituti, utilizzando a tal fine 500 milioni di euro che altrimenti verrebbero trasferiti alle scuole private. Si propone, quindi, che le classi siano formate con un numero di studenti non inferiore a 14 e non superiore a 20, riducendo questa soglia a 18 nel caso della presenza di uno studente con disabilità e a 15 nel caso in cui gli studenti con disabilità siano più di uno. Questi i punti chiave della proposta: – ⁠massimo 20 studenti per classe; – massimo 18 studenti se è presente un’alunna o un alunno con disabilità; – massimo 15 studenti se nella classe sono presenti più alunni con disabilità; – maggiore attenzione al Sud e alle aree interne, per recuperare il gap negli apprendimenti e contrastare lo spopolamento; – più forza nel contrasto dell’abbandono scolastico e maggiore benessere psicologico per gli studenti e le studentesse; – stop ad accorpamenti e chiusure di interi plessi: prevediamo un dirigente scolastico ogni 400 studenti e uno ogni 200 studenti nelle piccole isole e nei comuni montani; – più personale ATA per garantire sorveglianza e assistenza in ogni area degli edifici scolastici. Si può firmare a questo link: https://firmereferendum.giustizia.it/…/dettagli…/4900001 e cliccando in alto a destra su ACCEDI (con SPID e CIE).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.