Non passa sfiducia a Bennardi. E la nave và…

La lunga seduta odierna del consiglio comunale di Matera, come era prevedibile, non ha portato alla approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Domenico Bennardi, pur sottoscritta da ben 16 consiglieri (Augusto Toto, Adriana Violetto, Filomena Tosti, Tommaso Perniola, Daniele Fragasso, Mario Morelli, Pasquale Doria, Immacolata Milia Parisi, Angelo Lapolla, Carmine Alba, Liborio Nicoletti, Cinzia Scarciolla, Cosimo Cinnella, Giovanni Schiuma, Nicola Casino, Marina Susi). Infatti, affinché potesse passare, la stessa necessitava fosse votata da almeno 17 consiglieri e l’iniziativa non sembra aver fatto proseliti nella pur tormentata e composita maggioranza che al momento si basa su 16 consiglieri+ il Sindaco. Quindi, a fronte della presenza in aula di tutti e 32 i componenti il consesso -presieduto nell’occasione dalla “consigliera anziana” Adriana Violetto– hanno sfiduciato il primo cittadino in 15, quindi in numero insufficiente alla sua approvazione e a far scattare il dispositivo di cui all’articolo 52 del TUEL, ovvero “lo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.” Hanno votato contro la mozione 15 consiglieri, 1 assente (Cinnella), Tiziana De Palo si è allontanata dall’aula e il Sindaco che si è astenuto.

La seduta è iniziata con illustrazione della mozione di sfiducia da parte di Augusto Toto che ha proferito un intervento contenente un lungo e documentato j’accuse al modo di amministrare che ha caratterizzato la maggioranza guidata da Domenico Bennardi, accusato a sua volta di aver voluto “fare da solo“, invece di coinvolgere l’intero consiglio comunale. Comunque vada, ha detto Toto, da questo dibattito consiliare usciranno due città di Matera, opposte.

E’ seguito l’intervento di Michele Donato Paterino a difesa della amministrazione che ha on primis contestato la lunghezza dell’intervento di Toto, consentito -ha denunciato- “da una presidenza poco equidistante” e che ha invece rifiutato la sua proposta di allungare a 15 minuti il tempo di intervento dei consiglieri. Paterino, ha infine liquidato la mozione come “pretestuosa, strumentale, priva di ragioni politiche, e dettata da astio personale nei confronti del sindaco e priva di motivazioni amministrative” e rilevato che andrebbe votata una “mozione di sfiducia sulla opposizione” e non sulla azione della maggioranza (di cui ha elencato gli interventi messi in essere nella città).

Sono seguiti gli interventi di Daniele Fragasso (“questa sarà ricordata come la amministrazione più inconcludente di questa città“), di Filomena Tosti (“triste pomeriggio in cui si registra la morte cerebrale della politica materana che c’è nel Comune“, “profonda delusione per ciò che poteva essere e non è stato per responsabilità di chi ha guidato questa amministrazione”), di Giovanni Schiuma (ha ricordato come “da candidato sindaco del PD, nel ballottaggio si dette indicazioni in favore di questo Sindaco e che nel tempo c’è stato poi un atteggiamento pur dall’opposizione sempre costruttivo, ma è stato un confronto non accolto. Nel frattempo ha perso pezzi propri. La mozione è tesa a dimostrare se vi sono ancora i numeri per continuare o meno. E nel caso venga respinta che costituisca l’inizio di una fase collaborativa e di apertura con l’opposizione.”), di Adriana Violetto, sostituita momentaneamente alla presidenza da Nicola Casino (“una delle cose più gravi di questa esperienza amministrativa è stata la frettolosa approvazione del Regolamento urbanistico, un sistema messo in campo bizzarro ed inattuabile, che non ha deciso nulla sull’area Barilla ed ora bisogna attendere una concertazione che mi auguro sia gestita bene….poi sbagliata tutta la politica sui contenitori culturali di cui la città è completamente priva“), di Mimma Carlucci (si rifà all’intervento di Paterino ed elenca la capacità di recupero dei crediti vantati dal Comune, gli interventi sul decoro urbano, l’avvio della sperimentazione del progetto innovativo “gemello digitale“), di Mario Morelli (“la sfiducia di metà del consiglio comunale dopo quattro anni è un giudizio negativo sull’operato del Sindaco e di questa amministrazione, non frutto di improvvisazione“), di Nicola Casino (“il dibattito e l’esito del voto di questa mozione di sfiducia al Sindaco per condotte censurabili dello stesso in questi anni -a cominciare dalla vicenda di Vicchio quando egli incassò e poi restituì somme non dovute, poi la vicenda del capo di gabinetto Otranto che non aveva i requisiti- e che vincola tutti ad essere conseguenziali“, inoltre “sollevo un conflitto di interessi a partecipare a questo voto della consigliera Tiziana De Palo in quanto moglie del Sindaco e per questo dovrebbe allontanarsi dall’aula al momento del voto per opportunità politica, non certo per incompatibilità”, di Gianfranco De Palo (“proporrei all’intera maggioranza di uscire dall’aula ma non lo farò perchè dopo dovremo votare il presidente del consiglio”), di Francesco Salvatore (“la mozione è un atto politico a cui non è possibile opporre in dieci minuti con l’elenco dell’attività svolta in quattro anni…essa è piena di tranelli politici in funzione delle prossime amministrative in cui alcune forze storiche -come il PD- sono cadute, c’è chi sta mettendo una ipoteca di divisione per le prossime alleanze alle comunali, volendo possono tornare indietro…. questa amministrazione una maggioranza l’ha sempre avuta e continuerà ad averla anche questa sera con la metà dei consiglieri + uno.“), di Pasquale Doria (“questa è maggioranza solo in aula e minoranza fuori, per altro una maggioranza che è somma di minoranze…che ha smarrito completamente i valori e le ragioni iniziali giuste o sbagliate che fossero….nessuna autocritica…nessuna alterazione della realtà via social potrà cambiare la realtà di quattro anni di chiusura nella propria autoreferenzialità“), di Cinzia Scarciolla (“ho letto sui giornali della richiesta del Sindaco al PD di non votare la mozione in cambio del voto del M5S nella elezione del presidente della provincia…e della nuova consigliera Scarangella che tra una settimana potrebbe diventare assessora…siamo di fronte ad una pratica di voto di scambio?“), di Marina Susi (“indipendentemente di ciò che pensa la maggioranza la città è palesemente delusa dalle promesse non mantenute rispetto al progetto iniziale del M5S che qui ha sancito il proprio fallimento. Questa amministrazione non può guardare in faccia ai cittadini.“), di Tiziana De Palo (“tutti se ne devono fare una ragione, io sono stata eletta e rivendico il mio diritto inviolabile ad esercitare il mio ruolo di consigliera rispetto all’attacco al Sindaco della mia coalizione, tuttavia mi allontanerò al momento del voto per evitare le strumentalizzazioni che scatterebbero un attimo dopo”), di Mario Montemurro (“non demonizzo la presentazione della mozione di sfiducia che ci consente di discutere, rilevo però con sfiducia come il PD abbia accettato di sottoscriverla pur essendo a prima firma di un esponente di Fratelli d’Italia e indirizzata contro M5S, Verdi e Socialisti suoi alleati naturali“). Quindi l’intervento del Sindaco Domenico Bennardi che ha difeso la propria esperienza amministrativo ripartendo sin dall’inizio e dichiarando di voler accettare i suggerimenti che sono venuti dalla discussione, pur avendo registrato toni di rivincita e di ripicca, quasi di vendetta personale. Dichiarando che non voterà ovviamente sulla mozione.

Quindi, sebbene, Bennardi sia oramai da tempo ben lontano dal sostegno della maggioranza di 20 consiglieri su 32 conquistata nel voto dell’ottobre del 2020, evitando la tagliola odierna potrà continuare a rimanere in carica e provare a concludere la consiliatura sebbene con una compagine consiliare risicata che viaggerà pericolosamente su un filo di lana….sempre lì, lì pronto a spezzarsi. Ma che al momento sembra reggere…e sembra bastare a chi è determinato a non mollare anticipatamente.