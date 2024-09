Non menar il can per l’aia…Divieto di avvicinamento per donna di Scanzano

Può sembrare una storia colorita, per i protagonisti, anzi le protagoniste di questa storia che coinvolgono due donne e un cane…che è stato motivo del contendere. E di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, notificato dai Carabinieri della Compagnia di Policoro ( Matera), su disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sappiamo quale ruolo abbia avuto il cane nei confronti della donna di 43 anni, ritenuta responsabile di atti persecutori e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e obbligata a portare il braccialetto elettronico. Atti rivolti nei confronti della proprietaria del cane, che ha denunciato la cosa ai militari dell’Arma. Fin qui il provvedimento del Tribunale. Ma c’è una casistica di contenziosi in generale, che spaziano dalla ‘’irrequietezza’’ di alcune specie canine, spesso causa di spaventi e rischi per persone cardiopatiche e donne in gravidanza, alla piaga delle deiezioni canine per le quali l’assenza di prevenzione e di attività sanzionatoria da parte degli enti locali è prassi. Condomini,marciapiedi, scuole, palestre, e giardini,sono contrassegnati dalle ”deiezioni” di Fido a causa delle maleducazione di ‘’alcuni’’ proprietari. ”Segni” che sono il segnale di una situazione ‘’indecorosa’’ che richiede buon senso e campagne di sensibilizzazione. Fido si arrangia dove può, ma i proprietari dovrebbero raccogliere con busta e paletta gli escrementi e irrorare con l’acqua le chiazze di urine. Ci vuole tanto? E’ questione di educazione e di decoro.



I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di una 43enne di Scanzano Jonico ritenuta responsabile di atti persecutori e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di un’altra donna del posto. L’indagata, con condotte reiterate e per motivi legati al possesso di un cane, avrebbe ingiuriato, minacciato gravemente e comunque molestato la vittima mediante l’invio di numerosi messaggi di testo e vocali tramite un applicativo di messaggistica istantanea, effettuando appostamenti sotto l’abitazione, così cagionando alla vittima un grave e perdurante stato di ansia e paura, costringendola a mutare le proprie abitudini di vita. Allarmata dalle ripetute minacce, la vittima si rivolgeva ai Carabinieri di Policoro che, avviate tempestivamente le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, venivano raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico della 43enne. Pertanto, il Giudice delle Indagini Preliminari concordando con le evidenze investigative portate alla sua attenzione dal Pubblico Ministero, emetteva la misura cautelare, vietando all’indagata di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, con l’applicazione del controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto “braccialetto elettronico”).

Si precisa, comunque, che gli accertamenti compiuti finora sono nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Per l’attività repressiva operata dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Matera, è stata fondamentale la collaborazione della vittima, che ha riposto nelle Istituzioni la totale fiducia.