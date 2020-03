Che sarebbe stato difficile far rispettare una ordinanza con invito alla quarantena o al “coprifuoco” , come dicono alcuni, era scontato. Ma che si dovesse alzare voce e mettere mano ai verbali era nell’aria. Direttive e ordinanze per contenere la diffusione da coronavirus parlano chiare e con le dovute eccezioni. Restare in casa e autocertificazioni, nel caso di controlli, se si deve andare dal medico, ad acquistare beni di prima necessità o per altre incombenze. Ma è possibile scendere in strada per i bisogni di fido o per una attività sportiva o distintiva purchè non si facciano assembramenti. C’è chi proprio in casa non riesce a stare e non rinuncia alle consolidate abitudini. Un libro? I social, l’ Inno di Mameli cantato alla finestra all’insegna del ”niente paura ce la faremo” ? Roba per altri. Ma forse – e lo suggeriamo al sindaco – di usare il megafono perchè Matera, e lo ripeteremo fino alla noia, resta- senza offesa verso chicchessia, ma diciamo quello che è- una città dalla cultura e dai modi di fare provinciale. Per cui si facciano pure le sanzioni, si diano consigli a quanti vengono beccati in strada, ma occorre farlo sentire in giro. Tv, giornali, social sono come acqua sulla roccia. Passano i messaggi insieme ai tanti video da far sbellicare dalle risa sul clima di stress da coronavirus. Torniamo al megafono di Totò del celeberrimo ” Vota Antonio” o alla tromba del banditore o ”scettabbann”, ruolo mirabilmente interpretato da Rino Locantore. Scommettiamo, che funziona?



Comunicato Stampa

Obbligo di permanenza a casa, giro di vite sui controlli: scattano multe e denunce



“Non è più tempo di evadere dal dovere primario di proteggere se stessi e l’intera comunità attraverso comportamenti responsabili, rimanendo a casa ed evitando di uscire se non per comprovate ragioni che non possono essere quelle dell’attività fisica, ludico e ricreativa da fare all’aperto e per di più nei parchi che sono stati chiusi al pubblico”.

E’ quanto sostiene il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, che annuncia “controlli più serrati e tolleranza zero verso gli abusi che saranno puniti con le previste sanzioni penali e amministrative.

Con disagio – spiega il Sindaco – sono costretto a trasformare l’invito in avvertimento perché alcuni concittadini, con incosciente disinvoltura, sfuggono all’obbligo civico di fermarsi in casa, circolando per la città sfrontatamente e immotivatamente.

Se vogliamo battere l’insidiosa e mortale infezione virale, dobbiamo rispettare le ordinate regole di comportamento che la comunità nazionale si è data, senza furbizie e senza sconti.

In particolare, le uscite dall’abitazione e ogni spostamento possono avvenire solo se motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante autocertificazione.

Con dispiacere, constato una personale e conveniente interpretazione delle previste “situazioni di necessità” nelle quali non rientrano le attività fisiche e ricreative all’aperto, né le passeggiate in città, utilizzando persino l’autovettura. Non è più tollerabile, inoltre, il mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza (almeno un metro) all’interno e all’esterno degli esercizi commerciali durante l’acquisto di beni essenziali.

Matera oggi può sfuggire alla dilagante epidemia se tutti, donne e uomini, indosseranno la divisa civica di sentinelle vigili della propria e dell’altrui vita”.